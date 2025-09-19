Ê¡Åç»°Ïº±é½Ð¡¦¥Í¥ª¡¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¢¥¿ーvol.5¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥ëー¥à¥¹Ⅲ¡×10·î1Æü(¿å)¡¦2Æü(ÌÚ)¡¢½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¥Ø¥ô¥ó¤Ë¤Æ¾å±é
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
https://lnk.to/twinrooms3
¡ÊÊ¸¡§¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥Ð¥¹¡¡´Æ½¤¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
¥Í¥ª¡¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¢¥¿ーvol.5¡Ö¥Ä¥¤¥ó¡¦¥ëー¥à¥¹Ⅲ¡×
¡Ú¾å±éÂæËÜ¡¦±é½Ð¡ÛÊ¡Åç»°Ïº
¡ÚµÓËÜ¡Û
ÅßÇµ²Æ¸Ð¡Ö¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
»³ÅÄ·ë°á¡Ö¥Ï¥ê¥³¥ß¥Û¥Æ¥ë¡×
¿¹ËÜÍµ±Ìé¡Ö¤¤ß¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤¤Ç¡×
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
³¤¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¢»°ÁÈ¤Î¥Ú¥¢¤¬¥Ä¥¤¥ó¡¦¥ëー¥à¤òË¬¤ì¤ë¡£
»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÊª¸ì¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥Ä¥¤¥ó¡¦¥ëー¥à¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¡¢
Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¾¯¤·¤À¤±¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¡¢
ÇÈ¤Î²»¤¬Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ä
¡ÚCast¡Û
Çð°½ºÚ (SUPER¡ùGiRLS) ¡¢Æ£Âô¼ÂÊæ¡¢Â¼ÅÄÍº¹À¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ª¤ê¡¢»³ËÜ¾¢ÇÏ¡¢ÅÏîµÂç´ï¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡ÚBAND Cast¡Û
¾®ÌøÀ¿»ÖÏº¡¢NORIYASU¡¢¶¶ÄÞ·Ì¡¢ÉðÆ£ÎÉÌÀ¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
½Â⾕LOFT HEAVEN
https://www.loft-prj.co.jp/heaven/
¡Ú¸ø±éÆü»þ¡ÛÁ´3¸ø±é
①10/1(¿å)19:00³«±é(18:30³«¾ì)
②10/2(ÌÚ)14:00³«±é(13:30³«¾ì)
③10/2(ÌÚ)19:00³«±é(18:30³«¾ì)
