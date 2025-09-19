¤Ô¤¢¡¢½é³«ºÅ¤Î¡È¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦ÆÃ²½¡É½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È4000¿ÍÍè¾ì¤ÎÀ¹¶·¡¡¥Á¥±¥Ã¥È»ÅÆþ±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¿·´ë²è¤Ë44¼Ò½ÐÅ¸
¡¡¤Ô¤¢¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¡Á¤Ô¤¢presents¡Á¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¸¦µæ¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ò¡¢9·î8Æü¤Ë²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç½é³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢±Ç²è¡¢²»³Ú¡¢·ÝÇ½¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¢½ÐÈÇ¡¢¹¹ð¡¢ÉñÂæ¡¢±¿±Ä¡¦µ»½Ñ²ñ¼Ò¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È44¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡£Ê¿Æü¤Î½é³«ºÅ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁÛÄê¤Î2ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó4000¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬Íè¾ì¤·¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦º´µ×´ÖÀë¹ÔP
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¡Ê2026Ç¯3·î°Ê¹ß¤ËÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¡¦Ã»Âç¡¦ÀìÌç¡¦¹âÀì¤Ê¤É¤òÂ´¶È¡¦½¤Î»Í½Äê¤Î³ØÀ¸¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤¬¿¼¤¤Æ±¼Ò¤é¤·¤¯¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¤ÏÊüÁ÷¶É¤ä²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤À©ºî²ñ¼Ò¡¢²»¶Á¡¦¾ÈÌÀ¡¢±ÇÁüµ»½Ñ¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ¡¢¹¹ð¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿34¼Ò¤Î´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ê¡¢ÅìÊõ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢¥Û¥ê¥×¥í¡¢½¸±Ñ¼Ò¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢¾¾ÃÝ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î10¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸ÄÊÌ¥»¥ß¥Ê¡¼¤â¤®¤Ã¤·¤êÀÊ¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£³Æ´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀ¼¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ë»Ñ¤â¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ¬½¤¤È¤·¤¿³Ø¹»¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÃÊÌ¹Ö±é¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ä¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¢²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¼¯Ìî½ß»á¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£OG¤ÎÉèµ×Â¼À»¡¢ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤é¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¢£·óÌ³¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç6Ç¯±Û¤·¤Ë³ð¤¨¤¿¡Ö¤Ô¤¢¡ßºÎÍÑ¡×
¡¡º£²ó½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ô¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÉô ·ó ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯Éô¤Î·§ÅÄ¡Ê¤¯¤Þ¤¿¡Ë¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¤·7Ç¯ÌÜ¤Î·§ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼çÌ³¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÉô¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È»ÅÆþ±Ä¶È¡£¼ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥é¥¸¥ª¶É¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯Éô¤Ë·óÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤Î´ë²è¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯Éô¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ê¿Æü¤Î¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¼«¼ç´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Éô½ð¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡È¥¨¥ó¥¿¥á¡ßºÎÍÑ¡É¤¤¤¦´ë²è¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·§ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡´ë²è¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¡Öºòº£¡¢¿·²ñ¾ì¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæÎ¢¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¡¢´ë²è±¿±Ä¤òÃ´¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¤é¤ì¤ë»º¶È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¾ì¤¬º£¤³¤½É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ô¤¢Æþ¼ÒÁ°¤Ë¿Íºà·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤Ô¤¢¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜÁ°¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Ë¤â¡ÖºÎÍÑ¡ß¤Ô¤¢¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶öÁ³¤Ë¤â6Ç¯±Û¤·¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ä¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ·óÌ³Àè¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ô¤¢¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨½é¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÊ¬Ìî¤È¤¢¤ê¡¢¡Ö±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼êÃµ¤ê¡×¾õÂÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°¿¦¤Î¤Ä¤Æ¤ä¥ê¥¯¥ë¡¼¥È·Ï¤Î´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é´ë²è¤Î¹ü»Ò¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡´ë¶È¤Ø¤Î½ÐÅ¸¸ò¾Ä¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢1¼Ò1¼ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç´ë²è¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼ÒÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶ÈÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¼è°úÀè¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½ÐÅ¸¼Ò¤òÊç¤ê¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Î»ö¶ÈÉô¤Ï²ñ¾ì¤ò¼êÇÛ¡£¿Í»öÉô¤âÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Á´¼Òµ¬ÌÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È44¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Íè¾ì¼Ô¤ÏÁÛÄê2ÇÜ¤ÎÌó4000¿Í¡¡²Æ¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¹±Îã²½¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó3000¿Í¡¢¼ÂÍè¾ì¼Ô2000¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌó6000¿Í¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÍè¾ì¼Ô¤ÏÁÛÄê¤ÎÇÜ¤È¤Ê¤ëÌó4000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤È¤¤¤¦½¢³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉáÃÊÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ñ¼ÒÍÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»²²Ã´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î½¸µÒ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á»Ö¸þ¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¶½Ì£´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç®°Õ¤¢¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»Å»ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡½ÐÅ¸´ë¶È¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¼¡²ó¤â½ÐÅ¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÍ°ÕµÁ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¼çºÅ¼Ô°ìÆ±ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö²Æ¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÌ´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
本イベントは、エンタメ業界に興味のある学生(2026年3月以降に大学・大学院・短大・専門・高専などを卒業・修了予定の学生)を対象にした合同企業説明会。多様なエンタメ企業とのかかわりが深い同社らしく、出展企業は放送局や音楽レーベル、芸能事務所のみならず、普段はなかなか知る機会の少ない制作会社、音響・照明、映像技術、舞台美術、広告・運営など、幅広いジャンルの企業と学生たちが出会える機会を創出した。
¡¡¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿34¼Ò¤Î´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ê¡¢ÅìÊõ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢¥Û¥ê¥×¥í¡¢½¸±Ñ¼Ò¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢¾¾ÃÝ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î10¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸ÄÊÌ¥»¥ß¥Ê¡¼¤â¤®¤Ã¤·¤êÀÊ¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£³Æ´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀ¼¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ë»Ñ¤â¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ¬½¤¤È¤·¤¿³Ø¹»¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÃÊÌ¹Ö±é¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ä¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¢²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¼¯Ìî½ß»á¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£OG¤ÎÉèµ×Â¼À»¡¢ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤é¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¢£·óÌ³¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç6Ç¯±Û¤·¤Ë³ð¤¨¤¿¡Ö¤Ô¤¢¡ßºÎÍÑ¡×
¡¡º£²ó½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ô¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÉô ·ó ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯Éô¤Î·§ÅÄ¡Ê¤¯¤Þ¤¿¡Ë¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¤·7Ç¯ÌÜ¤Î·§ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼çÌ³¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÉô¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È»ÅÆþ±Ä¶È¡£¼ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥é¥¸¥ª¶É¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯Éô¤Ë·óÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤Î´ë²è¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯Éô¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ê¿Æü¤Î¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¼«¼ç´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Éô½ð¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡È¥¨¥ó¥¿¥á¡ßºÎÍÑ¡É¤¤¤¦´ë²è¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·§ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡´ë²è¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¡Öºòº£¡¢¿·²ñ¾ì¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæÎ¢¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¡¢´ë²è±¿±Ä¤òÃ´¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¤é¤ì¤ë»º¶È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¾ì¤¬º£¤³¤½É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ô¤¢Æþ¼ÒÁ°¤Ë¿Íºà·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤Ô¤¢¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜÁ°¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Ë¤â¡ÖºÎÍÑ¡ß¤Ô¤¢¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶öÁ³¤Ë¤â6Ç¯±Û¤·¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ä¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ·óÌ³Àè¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ô¤¢¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨½é¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÊ¬Ìî¤È¤¢¤ê¡¢¡Ö±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼êÃµ¤ê¡×¾õÂÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°¿¦¤Î¤Ä¤Æ¤ä¥ê¥¯¥ë¡¼¥È·Ï¤Î´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é´ë²è¤Î¹ü»Ò¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡´ë¶È¤Ø¤Î½ÐÅ¸¸ò¾Ä¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢1¼Ò1¼ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç´ë²è¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼ÒÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶ÈÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¼è°úÀè¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½ÐÅ¸¼Ò¤òÊç¤ê¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Î»ö¶ÈÉô¤Ï²ñ¾ì¤ò¼êÇÛ¡£¿Í»öÉô¤âÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Á´¼Òµ¬ÌÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È44¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Íè¾ì¼Ô¤ÏÁÛÄê2ÇÜ¤ÎÌó4000¿Í¡¡²Æ¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¹±Îã²½¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó3000¿Í¡¢¼ÂÍè¾ì¼Ô2000¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌó6000¿Í¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÍè¾ì¼Ô¤ÏÁÛÄê¤ÎÇÜ¤È¤Ê¤ëÌó4000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤È¤¤¤¦½¢³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉáÃÊÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ñ¼ÒÍÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»²²Ã´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î½¸µÒ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á»Ö¸þ¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¶½Ì£´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç®°Õ¤¢¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»Å»ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡½ÐÅ¸´ë¶È¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¼¡²ó¤â½ÐÅ¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÍ°ÕµÁ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¼çºÅ¼Ô°ìÆ±ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö²Æ¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÌ´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£