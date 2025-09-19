¡ÚÆÈÀê¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡§¥°¥ëー¥×º²¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥óºÇ¹âÄ¬¥ï¥ó¥Þ¥ó¡£ËÜ¿ÍÁ°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×Â¾²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤¯¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸
¢£ÁýÉý¤·¤¿¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤µ¡¢ÌÌÇò¤µ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡¢¥¨¥â¤µ¤¬Âç½ÂÂÚ¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸
¥°¥ëー¥×º²¤¬9·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦Zepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø±©ÅÄ¤ÇÃ±È¯¤Î¥Ð¥¤¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÇË²õ¡ÊVo¡¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¡¢Ë½Æ°¡ÊGu¡¿µÜÆ£´±¶åÏº¡Ë¡¢¾®±à¡ÊBa¡¿¾®±àÎµ°ì¡Ë¡¢ÀÐ¸´¡ÊDr¡¿»°Âð¹°¾ë¡Ë¡¢ÃÙ¹ï¡ÊGu¡¿ÉÙß·¥¿¥¯¡Ë¡¢¹Á¥«¥ò¥ë¡Ê46ºÐ¡¿³§Àî±î»þ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥¯¥³¥ó¥È¥Ð¥ó¥É¡¢¥°¥ëー¥×º²¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢ÃÙÈÖ¡ÊSax¡¿¾¯Ï©Í¦²ð¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡ÈÌîÂ¼¤¯¤ó¡É¤³¤È¥·¥½¥ó¥Ì¡¦¤¸¤í¤¦¡¢¥Ë¥åー¥í¥Æ¥£¥«¡¦¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¡È¥±¥Á¥±¥ÁÊì¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¼µ¸ÍÈþÏÂ¸ø¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤µ¤é¤ËÁýÉý¤·¤¿¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤µ¡¢ÌÌÇò¤µ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡¢¥¨¥â¤µ¤¬Âç½ÂÂÚ¤¹¤ë¥â¥ê¥â¥ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
³«±éÄ¾Á°¡¢µÒÀÊ¤Ë³ð»ÐËå¤ÎÈþ¹á¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£µ¤¤Å¤¤¤¿´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÈþ¹á¤µ¤ó¡£¥°¥ëー¥×º²¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ê¡©¡Ë¥´ー¥¸¥ã¥º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¾ÈÌÀ¤¬Íî¤È¤µ¤ì¡¢¹Á¥«¥ò¥ë¤¬¡ÖÈþ¹á¤µ¤ó¡¢²¶¤è¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤è¡ªÍê¤à¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¡Ö½÷¤Ï¡»¡»¤Ç¤¢¤ë¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ý¾å¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£Ìë¤ÎÂè°ì¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¢¹Á¥«¥ò¥ë¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤¿¤»¤¿¤Ê¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¡£Î¬¤·¤Æ¡È¤Ö¤ê¥Þ¥ó¡É¡ª¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÇÍè¤¿¡»¡»¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¡©¤¨¡¢ÇîÂ¿¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡×¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¥¤¥¸¤ê¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¸µµ¤¡©¡×¤Î¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢30¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÏÇÈÍðÂ³¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦MC¤«¤éË½Æ°¡¢ÀÐ¸´¡¢¾®±à¡¢ÃÙ¹ï¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÌîÂ¼¤¯¤ó¡É¤³¤È¥·¥½¥ó¥Ì¡¦¤¸¤í¤¦¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡£Âç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÐ¸´¤¬¥Óー¥È¤òÃ¡¤»Ï¤á¡¢ÇË²õ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤Ï¤¤¤É¤¦¤â¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤«¤é1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥â¥Æ¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¥â¥Æ¤¿¤¤Àá¡×¤òÊü¤Á¡¢¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ÇÂç¹ç¾§¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥¦¥ÑーÁ£¤ÎÌ¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Î¤¤¿Í¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥«¥¦¥Ñー¡×¤ò¶´¤ß¡¢Âç¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥Á¥ãー¤Î¥Õ¥§¥ó¥Àー¡×¤Ç¤ÏÃÙÈÖ¤³¤È¾¯Ï©Í¦²ð¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢½Â¤¤¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£2ÆüÁ°¤Ë¤â¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÌ¤Äê vol.1 ¥°¥ëー¥×º²¡ßTHE KEBABS¡Ù¤ÇTHE KEBABS¤ÈÂÐ¥Ð¥ó¡Ë¡¢±éÁÕ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤âºÇ¹âÄ¬¤À¡£
¢£µÒÀÊ¤Ç´ÑÍ÷¤¹¤ë³ð»ÐËå¡¦³ðÈþ¹á¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥ì¥¢¥·ー¥ó
¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï1Ç¯Á°¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Ð¥¤¥È¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÍúÎò½ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¡£°ìÈÖ¼ê¤Ï¡ÖÃæ¹âÇ¯¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤È¹Á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¸¤í¤¦Ê±¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸¤ÎÌîÂ¼¤¯¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©°¤Éô¥µ¥À¥ò¤À¡£¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¥ìµ¤Ì£¤ËÍ×µá¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È30Ê¬¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬30Ç¯¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡É¼çÉØ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡ÖÊ¿À®¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ØÆÍÆþ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÇË²õ¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Ê¤«¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×¡£¥é¥Æ¥óÉ÷Ì£¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡È³ð»ÐËå¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿²Î»ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤òÈþ¹á¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¥·ー¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÁ°È¾¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¿·¶Ê¤Î¡Ö²ð¸îME¡ª¡×¡£Ï·¤¤¤ÈÀï¤¤¡¢¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡È¥¢¥¤¡¦¥Õ¥©ー¥È¡¦¥¶¡¦Ï·(¥í¥¦)¡É¤Ê¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥åー¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ê¥¢¥ë¤À¡£
¡Ö²¶¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£¡×¡ÊÇË²õ¡Ë¤«¤éÇË²õ¡¦Ë½Æ°¡¦ÃÙÈÖ¤Ë¤è¤ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¡ÊÇ°¤Î¤¿¤áÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥°¥ëー¥×º²¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÌ¡ÃÌ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë
¢£¥°¥ëー¥×º²¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¾ïÏ¢¤Î¥Ë¥åー¥í¥Æ¥£¥«¤Î¤¢¤Ã¤Á¤ã¤óÅÐ¾ì
½÷»Ò¹âÀ¸»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Á¤¬µÒÀÊÁ°Êý¤Ë¤¤¤ëÃË»Ò¡Ê11ºÐ¡Ë¤È¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤É¤¦¡©µ¢¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤È¥Èー¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡È½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¡É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖHigh School¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö❤¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡×¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¼çÂê²Î¡Ë¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¥Ô¥¨¥í¥á¥¤¥¯¤Î¥Ë¥åー¥í¥Æ¥£¥«¡¦¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥í¥¢¤¬¤µ¤é¤ËÍ¯¤Î©¤Ä¡£¥°¥ëー¥×º²¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¾ïÏ¢¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÈ¿±þ¤âÈ´·²¤À¡£
¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÍúÎò½ñ¡Ê¼Â²È¤ÏÈ¬²¦»Ò¤Î²Û»ÒÌä²°¤Î¡ÖÆ£²°¡×¡Ë¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥°¥ëー¥×º²¤Î¡ÖI was PUNK!!～¥°¥ëー¥×º²¤Ë¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó(NEW ROTE¡ÇKA)¤Ï¡©～¡×¡¢¥Ë¥åー¥í¥Æ¥£¥«¤Î¡ÖDRINKIN¡ÇBOYS¡×¤òÏ¢È¯¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Á¤¬¥Ý¥ê¥¹»Ñ¤ËÊ±¤·¤¿¡Ö¿¦Ì³¼ÁÌä¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡È¥±¥Á¥±¥ÁÊì¤Á¤ã¤ó¡É¡Ê¡ØÄË²÷TV ¥¹¥«¥Ã¤È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ç¼µ¸ÍÈþÏÂ¸ø¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤â»²²Ã¤·¡¢ÇË²õ¡¢¹Á¡¢ÃÙÈÖ¡¢¥±¥Á¥±¥ÁÊì¤Á¤ã¤ó¤Î4¿Í¤Ç¥¥ì¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£±éÁÕ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¯¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê¥À¥ó¥¹¥Á¥åー¥ó¡ß¿¦¼Á¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿²Î»ì¡É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Â¿ºÌ¤Ê²»³ÚÀ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¡£·ëÀ®30¼þÇ¯¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×º²
¡Ö¥±¥Á¤¯¤µ¤¤¤ï¤Í¡ª¡×¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥±¥Á¥±¥ÁÊì¤Á¤ã¤ó¤ÎÍúÎò½ñ¥³ー¥Êー¡ÊÆÀ°Õµ»¤ÏµÍ¤áÊüÂê¤Î¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤Ç¡¢ÁÛÄê¤Î2ÇÜµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¡Ë¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢Ëü°ú¤¤òµ¿¤ï¤ì¤ë±ü¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥À¥Ö·Ï¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Á¥åー¥ó¡Ö¥ª¥¯¥µー¥Ì¡×¡¢Ë½Æ°¤Î¥®¥¿ー¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ö¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡×¡Ê¡È¥È¥Ó¥Ã¥³¤Ï»õ¤Ë¶´¤Þ¤ë¤«¤é·ù¤¤¡£¥®¥ç¥Ã¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥±¥Á¥±¥ÁÊì¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ë¤ò±éÁÕ¡£¤¸¤Ä¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê²»³ÚÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Þ¤¯¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤â¤³¤³¤Ë¤¤ÆÃå¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£·ëÀ®30¼þÇ¯¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï2022Ç¯¤ÎÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¸ø±é°ÊÍè¤Î¡È³§Àî¥¹¥Ýー¥Ä¡É¡ÊÃæ³ØÀ¸¤ËÊ±¤·¤¿¹Á¤¬µ¼Ô¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤ò¼èºà¡Ë¡£¡ÖË½Æ°¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«ºÇ¶á¡¢¿¦¼Á¤Î¤Û¤¦¤Ï¡×¡Ö¤â¤¦½çÄ´¤Ë¡£ÀèÆü¤âÉÊÀî±Ø¤Ç¡Ä¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¶á¶·¤ò¥Í¥¿¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¸åÈ¾¤Ø¡£¡ÔÇò°á¡¡²¼¥Í¥¿¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¡Õ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö¥±ー¥·ー¹âÊö¡×¡¢¥í¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥éÉ÷¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡ÖËÜÅÄÇîÂÀÏº～magical mystery UPAAAAAAAAA!!!!!～¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖOver 30 do The º²¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢ÌîÂ¼¤¯¤ó¡¢¥±¥Á¥±¥ÁÊì¤Á¤ã¤ó¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢Á´°÷¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¢ö¡Õ¤È²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÌóÂ«¤Î¥Í¥¿¤Ç²ñ¾ì¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡£
¢£50Âå°Ê¹ß¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îºß¤êÊý¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éËÜÊÔ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¤Ø
¡Ö·¯¤Ë¥¸¥åー¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë❤¡×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸µµ¤¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥°¥ëー¥×º²¤ÎËÜÎÎ¡£¡È»à¤Ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¡ª¡É¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Ê¤¤ã»à¤ó¤¸¤ã¤¦²»Æ¬¡×¡¢¡È»à¤Ì¤Þ¤Ç¥â¥Æ¤¿¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´êË¾¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹¡Ö¥â¥Æ¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥â¥Æ¤Ê¤¤¥¾ー¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ50Âå°Ê¹ß¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Îºß¤êÊý¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ï¡ÈÃæÂ¼²°¡É¤«¤é¡£¡Ö²æ¡¹¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤âÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥åー¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ä¡×¡ÖÏ¡çÖ¡ª¡×¡ÖÇòË±¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÇË²õÊ±¤¹¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡ÈÃæÂ¼²°²Úº¸±¦±ÒÌç¡È¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢12·î26Æü¡¿LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡£²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¤â¤¦»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êNO FUTURE¡ª¡×¡¢ÇË²õ¡¢Ë½Æ°¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»Ñ¤ò¹ï¤ó¤À¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¡×¤òÊü¤Ä¡£¾åÈ¾¿È¥Ï¥À¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Á¤ÈÃÙÈÖ¤Î²»Æ¬¤Ç»°»°¼·Çï»Ò¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÃÄ±ß¡£
¥¹¥Æー¥¸¤òµî¤ë¹Á¤Î¸å¤í»Ñ¤Ï¤ª¤·¤ê´Ý¸«¤¨¡£ºÇ¸å¤ËBGM¤È¤·¤ÆÎ®¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼½Ð¤·¤ÆÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥±¥Ä½Ð¤·¤Æ¡×¤Ë¤â¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¡£
·ëÀ®30¼þÇ¯¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤È¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥ëー¥×º²¡£Ç¯Ëö¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢µ¤ÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤¯¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬²æ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤À¡£
TEXT BY ¿¹ÊþÇ·
PHOTO BY ¹ÀîÃÒ´ð
¥°¥ëー¥×º²¡Ø±©ÅÄ¤ÇÃ±È¯¤Î¥Ð¥¤¥È¡Ù
2025Ç¯9·î10Æü¡¡Zepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.¥â¥Æ¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¥â¥Æ¤¿¤¤Àá
2.¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥«¥¦¥Ñー
3.¥Á¥ãー¤Î¥Õ¥§¥ó¥Àー
4.Ê¿À®¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡ª
5.ÍèÀ¤¤Ï³ð»ÐËå
6.²ð¸îME¡ª
7.High School
8.¥é¥Ö¥é¥Ö❤¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó
9.I was PUNK!!～¥°¥ëー¥×º²¤Ë¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó(NEW ROTE¡ÇKA)¤Ï?～
10.DRINKIN¡ÇBOYS¡¿¥Ë¥åー¥í¥Æ¥£¥«
11.¿¦Ì³¼ÁÌä
12.¥ª¥¯¥µー¥Ì
13.¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó
14.¥±ー¥·ー¹âÊö
15.ËÜÅÄÇîÂÀÏº～magical mystery UPAAAAAAAAA!!!!!～
16.Over 30 do The º²
17.·¯¤Ë¥¸¥åー¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë❤
18.¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Ê¤¤ã»à¤ó¤¸¤ã¤¦²»Æ¬
19.¥â¥Æ¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥â¥Æ¤Ê¤¤¥¾ー¥ó
20.¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êNO FUTURE¡ª
21.¹âÅÄÊ¸É×
¡Ö±©ÅÄ¤ÇÃ±È¯¤Î¥Ð¥¤¥È¡×¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ª
https://kmu.lnk.to/haneda
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë½ÂÃ«LINE¥¥åー¥Ö¡ª¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¸åÆü
¥°¥ëー¥×º²¡¡OFFICIAL SITE
https://www.g-tamashii.com/