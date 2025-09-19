º´Æ£ÂóÌé¡õÈ¬ÂåÂó¤¬À¼¤ò±é¤¸¤ëÆü´Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJiN¡×¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYou¡ìre only one¡×MV½é¸ø³«
¡¡BL¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØKiss me crying¡ÙÈ¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJiN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¡×¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖJiN project¡×¤è¤ê¡¢¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ÖYou're only one¡×¤ÎMV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¡Ä¡ªJiN¡ÖYou¡Çre only one¡×MV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Arinco»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØKiss me crying¡Ù¤Ï¡¢¡ØMAGAZINE BE¡ßBOY¡Ù¡Ê¥ê¥Ö¥ì¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤BL¥³¥ß¥Ã¥¯¡£ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Çµ°¡¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦J¡Ê¥¸¥§¥¤¡Ë¡£±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡È´Ø·¸¡É¤È¤·¤Æ¿¼¤¯·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖJiN project¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎBL¥¢¥Ë¥á¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBLUE LYNX¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢Çµ°¡¤ÈJ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJiN¡×¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖYou¡Çre only one¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦Arinco»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÀ¸À®AI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¼Â¼Ì±ÇÁü¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Çµ°¡¤ÈJ¤¬¸ß¤¤¤òÃµ¤·¡¢¶î¤±´ó¤ë¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î²»¸»¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã ¥â¥Ã¥Á¥À¡Ê°ÕÌ£¡§ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ë¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼ª¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¡£¿·µ»½Ñ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È³Ú¶Ê¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖJiN¡×¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Çµ°¡Ìò¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù¤ÎÁê³Úº¸Ç·½õÌò¤ä¡ØKING OF PRISM -Shiny Seven Stars-¡Ù¤Î½½²¦±¡¥«¥±¥ëÌò¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡¦È¬ÂåÂó¤¬Ã´Åö¡£´Ú¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦JÌò¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î½½Î¶Ç·²ðÌò¤ä¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ä¥§¥Ú¥êÌò¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦º´Æ£ÂóÌé¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡MV¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Arinco»á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËJiN¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¤Ö¤ó²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂçËþÂ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£È¬Âå¤Ï¡ÖÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¾ï¤ËÇµ°¡¤é¤·¤¯¡¢J¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªMV¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤äµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÇµ°¡Ìò¤ÎÈ¬ÂåÂó¤¯¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡1st¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡ÖYou¡Çre only one¡×¡ÖTogether¡×¤Î2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£CD¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£11·î22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë1st single¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¯Áá´üÍ½Ìó¤Ï¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¶ºî¡§Arinco»á¥³¥á¥ó¥È
JiN¤ÎDebut single¤ÈMV¤òºî¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Õ¤¿¤ê¤ò¼ÂºÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²¼¡¢MV¤Ï»ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤«¤éºî¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»î¤ß¤â¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤â°ì¤«¤éºî¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤äÆ°¤¤Ë´¶Æ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ÎÇË²õÎÏ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ª¡ªK-pop¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¡ØYou¡Çre only one¡Ù¡¢°¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ØTogether¡Ù¡£¤Þ¤µ¤ËJiN¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¤Ö¤ó²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£È¬ÂåÂó¥³¥á¥ó¥È
£²¶Ê¤È¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Á°¤Ë²¾²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢£²¿Í¤ÎÉ½¾ð¤äÊª¸ì¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¾ï¤ËÇµ°¡¤é¤·¤¯¡¢J¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªMV¤Ï¹¹¤Ë¤½¤Î£²¿Í¤Î´Ø·¸¤äµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿£±¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢£º´Æ£ÂóÌé¥³¥á¥ó¥È
MV¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡© ArincoÀèÀ¸¤Î³¨¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡È£²¿Í¤¬¤¤¤ë¡É´¶¤¬¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØYou're only one¡Ù¤Ï¡¢²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ÈJiN is right here¡É¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡£
¡ØTogether¡Ù¤Ï¸¶ºî¤òÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎJ¤ÈÇµ°¡¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
J¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÈà¤¬¡ÈÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÂÎ²¹¤ò¹þ¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Ë¤»¤è¡¢Çµ°¡Ìò¤ÎÈ¬ÂåÂó¤¯¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
