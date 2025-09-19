SKY-HI¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÅÐ¾ì¡¡¡ÖTo The First¡×ÈäÏª¡ÖÆâÂ¡¤¬¤Ò¤ê¤Ä¤¯´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬¡¢¤¤ç¤¦19Æü¸á¸å10»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè591²ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±´ë²è½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡SKY-HI¤Ï¡¢BMSG¤¬¼çºÅ¤·¡¢BE:FIRST¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE FIRST¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¿Í¤ä¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»öÊÁ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ÖTo The First¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£SKY-HI¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦THE SUPER FLYERS¤ò¸ò¤¨¤¿¡¢¥Û¡¼¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê²»¿§¤¬¸÷¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊÔÀ®¤Ë¤Æ¾ðÇ®Åª¤Ê°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡SKY-HI¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î½Ð±é¤«¤éÌó5Ç¯¤Ï¶õ¤±¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÆâÂ¡¤¬¤Ò¤ê¤Ä¤¯´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈäÏª¤·¤¿¡ØTo The First¡Ù¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÂç¤¤¤Å¾µ¡¤Î¤È¤¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¿ÍÀ¸Á´Éô¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤¬¤¤¤Ä¤â»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ö¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖLIVE¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¦¤È¡¢¤³¤Î4Ç¯¤È¤«5Ç¯¤È¤«¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
