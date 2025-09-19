SKY-HI¡ÖTo The First¡×¤ò°ìÈ¯»£¤ê¡ª¡Ö¤³¤ÎÆâÂ¡¤¬¤Ò¤ê¤Ä¤¯´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
SKY-HI¤¬¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØTHE FIRST TAKE¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖTo The First¡×¤ò°ìÈ¯»£¤ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¢£¡ÖTo The First¡×¤ÏBE:FIRST¤òÀ¸¤ó¤À¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE FIRST¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°
¡ÖTo The First¡×¤Ï¡¢BMSG¤¬¼çºÅ¤·BE:FIRST¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE FIRST¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¿Í¤ä¡¢»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»öÊÁ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£
SKY-HI¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¡¢THE SUPER FLYERS¤ò¸ò¤¨¤¿¡¢¥Ûー¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê²»¿§¤¬¸÷¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊÔÀ®¤Ë¤Æ¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè591²ó¤Ï¡¢9·î19Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£
¢£SKY-HI ¥³¥á¥ó¥È
