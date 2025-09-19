ºäËÜ¿¿°½¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡¡30¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê´ë²è
¡¡À¼Í¥¤ÎºäËÜ¿¿°½¤¬2026Ç¯1·î30Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£10·î22ÆüÈ¯Çä¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM30¡ÁYour Best¡Á¡Ù¹ØÆþ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎºäËÜ¿¿°½
¡¡ºäËÜ¤Ï¡¢²Î¼ê¡¢À¼Í¥¡¢ÇÐÍ¥¡¢ºî»ì²È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¸½ºß¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢CD¹ØÆþ¼Ô¤Î±þÊç¤è¤ê¡¢ÃêÁª¤Ç500¿Í¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖMAAYA¡Çs BEST SONG¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤ÊºäËÜ¿¿°½¤Î¶Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿20¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é1¶Ê¤òÅêÉ¼¤·¡¢¤½¤Î¾å°Ì5¶Ê¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM30¡ÁYour Best¡Á¡Ù¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØM30¡ÁYour Best¡Á¡ÙVOS¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕÈ×¤ÎÂè2¼¡Í½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¡ØM30¡ÁYour Best¡Á¡Ù¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¤È¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö30¼þÇ¯µÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î±þÊç¼õÉÕ¤Ï¡¢11·î12Æü¸áÁ°0»þ¡Á24Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÉÕ¡£CD¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎºäËÜ¿¿°½
¡¡ºäËÜ¤Ï¡¢²Î¼ê¡¢À¼Í¥¡¢ÇÐÍ¥¡¢ºî»ì²È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¸½ºß¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢CD¹ØÆþ¼Ô¤Î±þÊç¤è¤ê¡¢ÃêÁª¤Ç500¿Í¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖMAAYA¡Çs BEST SONG¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤ÊºäËÜ¿¿°½¤Î¶Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿20¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é1¶Ê¤òÅêÉ¼¤·¡¢¤½¤Î¾å°Ì5¶Ê¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØM30¡ÁYour Best¡Á¡ÙVOS¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕÈ×¤ÎÂè2¼¡Í½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¡ØM30¡ÁYour Best¡Á¡Ù¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¤È¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö30¼þÇ¯µÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î±þÊç¼õÉÕ¤Ï¡¢11·î12Æü¸áÁ°0»þ¡Á24Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÉÕ¡£CD¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£