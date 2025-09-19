¡ÚMLB¡ÛµÆÃÓÍºÀ±¡¢ÎÏÅê¤â¿å¤ÎË¢¤ÇºÇ²¼°Ì¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹7Ï¢ÇÔ¡¡ÉÔ¿®´¶Êç¤ë¡ÈÅÓÃæ¸òÂå¡É¤ËÍîÃÀ¡Ö¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¿¡×
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ïー¥ºÀï¤ËÅÐÈÄ¡£5²ó2¡¿3¤ò5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ3»Íµå2Ã¥»°¿¶¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ßÈÄÄ¾¸å¤ËÇòÀ±¤¬¾ÃÌÇ¡£¸åÂ³¤âÊá¤Þ¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤Ï7Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÆÃÓ¤Ï¡¢1ÅÀ¥êー¥É¤ÇÅÓÃæ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤ËÍîÃÀ¡£¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÄÌÌõ¤òÄÌ¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤â¡Ä¡Ä
º£µ¨¥á¥¸¥ãーºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¶¯¹ë¥Ö¥ë¥ïー¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿µÆÃÓ¤Ï¡¢½é²ó¤Ë2ÈÖ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥È¥¥¥é¥ó¥°ÆâÌî¼ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤°Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£2²óÎ¢¡¢3²óÎ¢¤âÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢4²óÎ¢¤Ë¿·¿Í¤Î¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Àー¥Ó¥óÆâÌî¼ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÀÚ¤Ã¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
5²óÎ¢¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ì£Êý¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ1ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÎ¢¡¢1»à¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á³°Ìî¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Üー¥óÆâÌî¼ê¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤¬Êá¤Þ¤ê¡¢µÆÃÓ¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤Ï¾ÃÌÇ¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¢¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï7Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¿®Íê¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿ー¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤ËµÆÃÓ¤ÏÄÌÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿®Íê¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ç¤¤»¤ÆÌã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß34ºÐ¤ÎµÆÃÓ¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é3Ç¯Áí³Û6300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç32ÀèÈ¯¤È¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤º6¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.05¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥à¤Ï73ºÐ¤Î¥í¥ó¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó´ÆÆÄ¤¬·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇµÙÍÜ¡£¥Ù¥ó¥Á¥³ー¥Á¤Î¥ì¥¤¡¦¥â¥ó¥´¥á¥êー¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Áー¥à¤Ï14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬µî¤ê¡¢Íê¤ß¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤Ë¤â¿ê¤¨¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¿¸½¾õ¡£Ä¹¤¯Â³¤¯ÄãÌÂ´ü¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£