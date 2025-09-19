´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡¢ÆüËÜÈ×OST¤¬10¡¦1È¯Çä¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤ÎÌó8Ç¯¤Ö¤êOST²Î¾§¤â¼ýÏ¿
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÆüËÜÈ×OST¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬10·î1Æü¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£È¯Çä¤òÁ°¤Ë¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ÈÆÃÅµ¾ðÊó¡¦ÇÛÉÛÅ¹ÊÞ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚMVÆ°²è¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤é¡Ä¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÇúÇË¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹ñ²ÈÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ÆÃÊÌºÎÍÑ¤Ç·Ù»¡´±¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÀµ¤äÍýÉÔ¿Ô¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÁÜºº¥É¥é¥Þ¡£¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤È¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ðÉÁ¼Ì¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤é¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºîÉÊµÚ¤Ó±éµ»¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖAsia Contents Awards ¡õ Global OTT Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¦¥¸¥ç¥ó¥»¤¬ºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡ÊBest Supporting Actor¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¼ç±é¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤âºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡ÊBest Actor¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè16²ó¥³¥ê¥¢¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡ÊBest Drama¡Ë¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¥È¥Ã¥×¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹±éµ»¾Þ¡¢¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤âÍ¥½¨±éµ»¾Þ¡Ê½÷ÀÉôÌç¡Ë¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥¹¥È¿ØÁ´ÂÎ¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¤ÎOST¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î´¶Æ°¤òºÌ¤Ã¤¿Á´9¶Ê¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬²Î¤¦·àÃæÁÞÆþ²Î¡Ö¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÆ»¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëOST²Î¾§¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿´¤Ë¿¼¤¯À÷¤ßÅÏ¤ëÈà¤ÎÀ¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦MAX¡¢¥Ð¥ó¥ÉDAY6¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦Young K¡¢HYNN¡¢6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îgeorge¤äJUNNY¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KATSEYE¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê²»³ÚÀ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈ×¤ÏCD2Ëç¡¢DVD1Ëç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£CD1¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë³Ú¶Ê9¶Ê¤È·àÈ¼²»³Ú16¶Ê¡¢·×25¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£CD2¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë³Ú¶Ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë8¶Ê¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ëMV7¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Õ¤ê¤¬¤ÊÉÕ¤´Ú¹ñ¸ì²Î»ì¡¢ÆüËÜ¸ìÂÐÌõ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿28¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢2L¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¡£ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î°ìÍ÷¤Ï¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¡ÚCD1¡Û
01. GET IN THE RING¡¿MAX
02. ÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¿Young K (DAY6)
03. »ä¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢°¦¤Ç¡¿HYNN
04. Brand New Day¡¿TWS
05. All Alone¡¿george
06. Time Lapse¡¿JUNNY
07. Time Lapse (ENG Ver.)¡¿JUNNY
08. Time Lapse¡¿KATSEYE
09. ¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÆ»¡¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à
10. Finish Line
11. Your Name
12. Stay With Me (Feat.¥ª¡¦¥¦¥Ê)
13. GOOD BOY
14. ThousandStars
15. TIME OUT
16. Shadows
17. Action
18. On The Ropes
19. Counter Punch
20. Beginning
21. Round
22. On such a day
23. J.U.S.T.I.C.E
24. Danger
25. Broken Hero
¡ÚCD2¡Û
01. GET IN THE RING (Inst.)
02. ÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦ (Inst.)
03. »ä¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢°¦¤Ç (Inst.)
04. Brand New Day (Inst.)
05. All Alone (Inst.)
06. Time Lapse (Inst.)
07. Time Lapse (KATSEYE) (Inst.)
08. ¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÆ» (Inst.)
¡ÚDVD¡ÛMV
01. GET IN THE RING¡¿MAX
02. ÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¿Young K (DAY6)
03. »ä¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢°¦¤Ç¡¿HYNN
04. Brand New Day¡¿TWS
05. All Alone¡¿george
06. Time Lapse¡¿JUNNY
07. ¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÆ»¡¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à
