ºÆÆþ²Ù¥¥¿ーーーー¥Ã¡ª¡Ú3COINS¡Û´°ÇäÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¿ä¾©♡¡Ö·ã¤«¤ï¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¡×
¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤¬ºÆÆþ²Ù¡ª »Ä½ë¤¬Â³¤¯º£¤Î»þ´ü¡¢¥µ¥Ã¤ÈÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥Ó¥í¥Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥¢Ä´ÁÇºà¤Î¥Ø¥¢¥´¥à¤ÈÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
½©¥àー¥É¹â¤Þ¤ë¡ª ¾åÉÊ¤Ê¥Ù¥í¥¢Ä´¥Ø¥¢¥´¥à
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥á¥¿¥ë¥Ù¥í¥¢¥Ý¥Ëー4¸Ä¥»¥Ã¥È¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤ó¤Î¤ê¤È½©¤òÀè¼è¤ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ù¥í¥¢Ä´ÁÇºà¤Î¥Ø¥¢¥´¥à¡£¤ä¤äÂÀ¤á¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£4¿§¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤Ê¬¤ä¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¿§Áª¤Ó¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¡£²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ì¤Í¤®¥Ø¥¢¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤Âç¤¤á¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥ó¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥ó¥¹¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½©Åß¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥×¡£¥Ùー¥¸¥å¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢Âç¿Í½÷À¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥à¤â¡¢¾åÉÊ¤Ê¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£È±¤ò¶´¤à¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä½÷À¤é¤·¤¤¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
writer¡§Emika.M