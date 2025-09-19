Ìó40Ç¯Á°¤Î¥¹¥Ð¥ë¡ÈÂç½°¼Ö¡É¤Ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¶Ã¤¡Ö¤â¤¦¤µ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¡¡¤¤¤Þ¤äÀäÌÇ´í×ü¼ï¡Ö¥¹¥Ð¥ë¹¥¤¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡ÊÌðºî·ó¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢¤¢¤¹20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ö¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡Ø°¦¼ÖÊ×ÎòÅª¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤¤¤é¤Ã¼Ö¤¤!!¡Ù¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î°¦¼Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÁêÅö¤Î¼Ö¹¥¤¡Ä¥¹¥Ð¥ë¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤40Ç¯Á°¤Î¡ÈÂç½°¼Ö¡É¡ãÊÌ³ÑÅÙ¡ä
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡Ø¥¹¥Ð¥ë360¡Ù¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ç§¡¦¸øÇ§¤Î¡È¥¹¥Ð¥ê¥¹¥È¡É¡Ê¡á¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼«Ëý¤Î1Âæ¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Î¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¡¼¡£4WD¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎECVT¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1985Ç¯¼°¤À¤È¤¤¤¦Æ±¼Ö¤ò¤ß¤¿¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö¤â¤¦¤µ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢ÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¡¢¹ØÆþÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥Ð¥ë¹¥¤¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÆ±°Õ¡£¡ÈTHE ÉáÄÌ¡É¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Æ±¼Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Ï¡Ö¡ÊÆü»º¡Ë¥Þ¡¼¥Á¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¡Ê¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¡¦¥ï¡¼¥²¥ó¡Ë¥´¥ë¥Õ¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë¤·¡¢²£¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥À¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÌ¾¼Ö¤ÎÌ¾Á°¤òÊÂ¤Ù¤ÆÀä»¿¡£
¡¡»î¾è¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢Æ±¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¥¹¥Ð¥ë¤ÎÌ¾¼Ö¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
