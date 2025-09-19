ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤Ç²á¹óÎ¹¡¡¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤Î¸ÉÅç¤Ç¡ÈÃÖ¤µî¤ê¡É¤Ë¡Ö¼¡¤ÏÎ¦¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤ÈÇÐÍ¥¡¦Åì½Ð¾»Âç¤¬2¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡¢ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¤¬¡¢21Æü¸á¸å9»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬½Ð±é¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Î³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤¯¤ë¤Þ¤ò¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ª¤è¤½4800¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤Î¸ÉÅç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ò¥ó¥È¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¾Â¤ËÍî¤Á¤¿ÃË¡×¢ªÍ½ÁÛÁê¼¡¤°
¡¡²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©Àï¡£¡ÖÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬¶ì¼ê¡¢¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¹¤ËÉÔ¸þ¤¤ÊÂÎ¼Á¤Î¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë²á¹ó¤ÊÎ¹¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤Ë¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤Î³èÆ°¼«½Í¡¢»öÌ³½êÂà½ê¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½é³¤³°¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¡¡ÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º£²ó¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤Î¸ÉÅç¤Î¾ÂÃÏ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÎ¦¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤ÑÆóÅÙ¤ÈÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜºî¤Î¥í¥±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥í¥±ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼½Ð±é¡×¡Ö¥É¥é¥Þ½Ð±é¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²±Â¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ªÁ´¤¯ËÍ¤Ï´ÑÂ¬¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£X¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡Ê¤¤¤í¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ØVIVANT½Ð±éÀâ¡Ù¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Î½Ð±é·èÄê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÊ¬Î¹´·¤ì¤·¤Æ¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅì½Ð¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¡¢»þÂå¤ÎÃþ»ù¡£Íç°ì´Ó¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ç¥«¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¸«´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤»Ñ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
