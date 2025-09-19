¡ÖÆü·Ð225ÀèÊª¡×¼ê¸ý¾ðÊó¡Ê19ÆüÌë´Ö¡Ë¡¡ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¡¢12·î¸Â1Ëü436Ëç
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î19Æü¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á¡Ê2025Ç¯12·î¸Â¡Ë¤ÎÌë´Ö¼è°ú¡ÊÎ©²ñÆâ¡¦J-NET¤Î¹ç»»¡Ë¤Ç¡¢¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¤Ï£Á£Â£Î¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤Î1Ëü436Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¢þ2025Ç¯12·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§12·î12Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 10436(¡¡ 10387)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡3743(¡¡¡¡3743)
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2769(¡¡¡¡1219)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1175(¡¡¡¡1175)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1160(¡¡¡¡1160)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡2163(¡¡¡¡ 993)
¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 843(¡¡¡¡ 628)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 588(¡¡¡¡ 588)
¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 554(¡¡¡¡ 554)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 812(¡¡¡¡ 514)
UBS¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 421(¡¡¡¡ 421)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 347(¡¡¡¡ 347)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 332(¡¡¡¡ 332)
ÂçÏÂ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 222(¡¡¡¡ 222)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 202(¡¡¡¡ 160)
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 135(¡¡¡¡ 135)
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 135(¡¡¡¡ 135)
¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 129(¡¡¡¡ 129)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡86(¡¡¡¡¡¡86)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 293(¡¡¡¡¡¡81)
¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1028(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ2026Ç¯3·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§3·î13Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 174(¡¡¡¡ 146)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡90(¡¡¡¡¡¡90)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡74(¡¡¡¡¡¡74)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31(¡¡¡¡¡¡31)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20(¡¡¡¡¡¡20)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡16)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12(¡¡¡¡¡¡12)
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹