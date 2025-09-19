»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¡ØMORE¡ÙÉ½»æ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¡¡¥Ñ¡¼¥«¡¢¥¹¡¼¥Ä¡¢¥á¥¬¥Í¡Ä5¤Ä¤ÎÈ±·¿¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÄ©Àï
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØMORE¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë2¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤Î¤¦¤Á¡ÖMORE Autumn 2025 Special Edition¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥¥ê¥Ã¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡¤Ê¤ª¡ÖMORE Autumn 2025¡×¤ÎÉ½»æ¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¡£Æ±¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¡ÖÈþÈ±¡×¡ÖÈþÈ©¡×¡ÖÌ´¡×¤Î³ð¤¨Êý¡Ù¡£»³ÅÄ¤ÏÂçÆÃ½¸¤ÎÈþÍÆ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤è¤êÈþÈ±¡õÈþÈ©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¼«Á³¸÷¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ëÉô²°¤Ç¥´¥í¥ó¤È¿²Å¾¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡Ä¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÍÛ¤ÎÅö¤¿¤ëÊÉÁ°¤ËºÂ¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»³ÅÄ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬É½»æ¤Ë·èÄê¡£Ãæ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö5¤Ä¤ÎÈ±·¿¡¢5¿Í¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅÐ¾ì¡£È±·¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Ö»þ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î°ã¤¦¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¦»Ñ¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¥Ñ¡¼¥«¡¢¥¹¡¼¥Ä¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ê¤É¡¢ÊÝÂ¸¥Þ¥¹¥È¤Ê¾ÂÍî¤Á¥·¥ç¥Ã¥ÈËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Û¤Ü´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°¹æ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢12¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Çtimelesz¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤âÁ´12¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£¾¾ÅçÁï¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Î4¿Í¤Î»£¤ê²¼¤í¤·8¥Ú¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢8¿Í¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¹æ¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡õÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¥É¥ê¡¼¥à»þ´Ö¡×¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡ÖÌ´¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¡£¥Ë¥Ã¥È¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¤É¤Á¤é¤â´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤Þ¤¿¡¢8¿Í¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖMORE Spring 2025¡×¤Ï¡¢timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿4»þ´Ö¸å¤Ë»£±Æ¡£¤Þ¤µ¤ËÈà¤é¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¡ÖÌ´¡×¤¬³ð¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¡¢½é¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
