¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÂÎ´¶¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¸µÆüËÜÂåÉ½¤ò¾·¤¤¤¿ÂÎ¸³¼ø¶È¡×¡È¶¦À¸¼Ò²ñ¡É³Ø¤Ö¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤ò¾·¤¤¤¿ÂÎ¸³¼ø¶È¤¬¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ ¡È¶¦À¸¼Ò²ñ¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎÁá´ôÃæ³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¡¢º¬ÌÚ ¿µ»Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯¤Î¥·¥É¥Ëー¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢²ÚÎï¤Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¶È¤Ï¡ÖÆüËÜºâÃÄ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬¡¢Â¿ÍÍÀ¤ä¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢2016Ç¯¤«¤é³«ºÅ¡£
Á´¹ñ¤Ç30Ëü¿Í¶á¤¯¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢1Ç¯À¸Ìó200¿Í¤¬¼Ö¤¤¤¹¤ÎÁàºî¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¸µÆüËÜÂåÉ½ º¬ÌÚ ¿µ»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸µµ¤¤Ê¿Í¡¢Èá¤·¤¤¿Í¡¢³Ú¤·¤¤¿Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ê1Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¼Ö¤¤¤¹¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê1Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¥·¥åー¥È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö¤¤¤¹¤ä¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×
ÆüËÜºâÃÄ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¸þ¤±¤Î¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ
Ç¯´Ö900²ó°Ê¾å¤Î³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£