トリンドル玲奈主演「レプリカ 元妻の復讐」9月22日（月）23：21～いよいよ最終回！金城樹役・古屋呂敏が撮影したクランクアップ写真＆出演者コメントを特別公開！！

すみれ（トリンドル玲奈）がすべてを賭けた一日に挑む――。

復讐の先にあるのは希望か、それとも破滅か…

整形し名前を変え人生を賭けた復讐劇、堂々完結！！

©「レプリカ 元妻の復讐」製作委員会

テレ東では、来週月曜よる11時21分～、ドラマプレミア23「レプリカ 元妻の復讐」最終回を放送します。原作は、各電子書店で第１位、電子コミックとしては驚異の200万部を誇る大人気作、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっち『レプリカ 元妻の復讐』（ゼノンコミックス／コアミックス）。放送前から主演・トリンドル玲奈の特殊メイクが「誰だか全くわからない！」などと話題になった本作は、その整形前・整形後の二役を演じ分けた演技はもちろんのこと、回を追うごとに緻密に計算された復讐劇に視聴者も釘付けとなりました。今週放送された第11話では、すみれ（トリンドル玲奈）がついに暴露本「レプリカ」を配信。整形・復讐に至るまでの全貌を自ら明かし、花梨（宮本茉由）や桔平（木村了）に大打撃を与え、二人は精神崩壊寸前に…。SNS上では「分かっているのに葵が正体を明かすところ、鳥肌たちすぎた…！」「最終回にむけてまたヒートアップしそうでおもしろい」と話題になるなど、盛り上がりを見せました。

そして来週放送の最終回では、すみれは総仕上げとして最後の一撃を準備します。芝田（山崎紘菜）やミライ（千賀健永）の心配をよそに、さらなる一手を仕掛けていくのですが――。

この度、その最終回を前に、IT系企業のCEO・金城樹役として出演し、俳優・フォトグラファー・映像クリエーターとして活躍する 古屋呂敏 が撮影したクランクアップ写真＆出演者コメントを公開！この日は、主人公・伊藤すみれ役の トリンドル玲奈 と、その復讐相手・藤村花梨役の 宮本茉由 のクランクアップの日。そんな二人を映した写真からは、本作の怒濤のストーリーとは裏腹に、これまでドラマを作り上げてきた二人の仲睦まじい関係性が伝わってきます。それぞれの表情をとても印象的にとらえていて、作品に参加した古屋ならではの写真となりました。

来週、9月22日（月）はいよいよ最終回！子供の頃から自分を虐め続けさらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す…。痛快無比な「整形復讐」エンターテインメント、ついに決着！？ご期待ください！

≪トリンドル玲奈コメント≫

お話をいただいた時から、自分の中でこれまで以上に覚悟をもって挑みたいと思った作品だったので、誠心誠意取り組ませていただきました。役柄や台詞も相まって苦しい瞬間も多く、心を削るような毎日でしたが、クランクアップした今、思い出すのは共演者やスタッフのみなさんと色々な話をしながら沢山笑った時間。たくさんの方に支えていただき、本当にありがたい日々でした。史上最高に熱い夏を過ごさせていただきました！ドラマは視聴者の方に観ていただけて初めて完成すると思っています。最後まで手に汗握る展開になっているので、まだまだ沢山の方に届くことを祈っています。

≪宮本茉由コメント≫

毎週「レプリカ」を楽しみに観てくださった方がたくさんいらっしゃったと聞き、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そして、花梨に出会えて、「レプリカ」という作品に参加することができて本当に幸せでした！いよいよ最終回。葵と花梨の最終対決。皆さんがここまで見てきてよかった！と思えるような爽快な最終回になっていると思います。ぜひ観ていただけたら嬉しいです！

≪古屋呂敏コメント≫

心に深い傷を抱える伊藤すみれと約二ヶ月向き合うことは、その痛みを自分も背負うこと。役者として側で深く苦しさを理解し、かける台詞に心が削れる瞬間もありました。トリンドル玲奈さんは常に真摯に撮影に臨み、笑顔で現場を和ませてくれました。オールアップの瞬間に立ち会い、撮影でき、嬉しく思います。写真には、役を終えた安堵と幸福感に包まれたトリンドルさん、そして宮本さんが映し出されています。ぜひ多くの方にご覧いただきたい瞬間です。

＼来週月曜、いよいよ最終回！／

≪9月22日（月）放送、最終話≫

暴露の反動で傷つくすみれ（トリンドル玲奈）に、ミライ（千賀健永）は復讐中止を懇願するが、すみれはそれを振り切って、ミライと決別する。そして花梨（宮本茉由）との最終対決に向け、動画配信の準備を着々と進め、すべてを賭けた一日に挑もうとしていた。だが花梨も、最後の反撃を準備していた…復讐の先に残るのは希望か、それとも破滅か――。「私は、伊藤すみれを終わらせる」整形復讐エンターテインメント、ついに終幕！

©「レプリカ 元妻の復讐」製作委員会

≪番組概要≫

【タイトル】

ドラマプレミア23 「レプリカ 元妻の復讐」

【放送日時】

9月22日（月）よる11時21分～放送

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Lemino」にて第一話から最新話まで見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

全国どこからでも 「TVer」でリアルタイム配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVer では便利な「お気に入り登録」をお願いします!★

▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/replica/

▶TVer：https://tver.jp/series/srk8p5w3lmd

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】

『レプリカ 元妻の復讐』 タナカトモ／ひらいはっち（ゼノンコミックス／コアミックス）

【出演】

トリンドル玲奈 宮本茉由 木村了 千賀健永

山崎紘菜 古屋呂敏 葉山奨之 横山由依 入江甚儀

【脚本】

吉田康弘 遠山絵梨香 青塚美穂

【監督】

本橋圭太 瀬野尾一 山下和徳

【音楽】

遠藤浩二

【オープニングテーマ】

Kis-My-Ft2 「CHEAT」（MENT RECORDING）

【エンディングテーマ】

Dios 「B.U.G.」（Dawn Dawn Dawn Records）

【チーフプロデューサー】

中川順平（テレビ東京）

【プロデューサー】

江川智（テレビ東京）渡邊竜（松竹）松田裕佑（松竹）

【制作】

テレビ東京 松竹

【製作著作】

「レプリカ 元妻の復讐」製作委員会

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/replica/

【公式X】

@tx_ premiere23 https://x.com/tx_premiere23

【公式Instagram】

@tx_ premiere23 https://instagram.com/tx_premiere23

【公式TikTok】

@tx_ premiere23 https://tiktok.com/＠tx_premiere23

【コピーライト】

Ⓒ「レプリカ 元妻の復讐」製作委員会