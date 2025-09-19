ÂçÃ«¤é½¸·ë¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼²ñ¸«¤Çµ¤¸¯¤¤¡ÖÁ°¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡¡Æ±Î½¤¬²ÈÂ²¤Ë²¹¤«¤¤°ì¸À¡Ö¥À¥á¤À¤è¡×
ÄÌ»»222¾¡¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼°úÂà²ñ¸«¤Ë¤ÏÁª¼ê¤â»¦Åþ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº¸ÏÓ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà²ñ¸«¤Ç¡¢Æ±Î½¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¸«¤»¤¿¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢²ñ¸«¾ì¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ÈÁª¼ê¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤Ï³¤é¤¹¤Þ¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î²ÈÂ²¤À¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¡Ê¥«¡¼¥·¥ç¡¼É×¿Í¤Î¡Ë¥¨¥ì¥ó¤Ï¤¤¤ë¤Î¡©¡¡·¯¤¿¤ÁÁ°¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥À¥á¤À¤è¡×¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤â¡Ö¤³¤³¤ËÀÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤âºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤¯¤ï¡×¤È¡¢É×¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²ñ¸«¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï2008Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ë¥×¥ì¡¼¡£Åê¼êºÇÂç¤Î±ÉÍÀ¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3²ó³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï452»î¹ç¤Ç222¾¡96ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.54¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë