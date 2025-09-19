¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù9/21¡ÁÊüÁ÷¡ªÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡ÖÆóÅÙ¤ÈÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ò¤í¤æ¤¡õÅì½Ð¤â¹çÎ®
¡¡ABEMA¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ò¤í¤æ¤¡õÅì½Ð¤â¹çÎ®¡ª¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÙÀè¹Ô±ÇÁü
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè1ÃÆ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¥í¥¸¥«¥ë¤ÊÃË¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤ò¡¢¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÎ¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤â¹çÎ®¤·¡¢ÏÀÍý¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«²£ÃÇÎ¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍâ2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè2ÃÆ¤Ï¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢Åì½Ð¡¦¤Ò¤í¤æ¤ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤ÈÅì½Ð¤Î2¿Í¤ÇÆîÊÆ²£ÃÇ¤Ë¤âÄ©Àï¡£Î¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Åì½Ð¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤ÎÀä·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ»×¤ï¤ºÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÌ¾¥³¥ó¥Ó¡×¤È¤·¤ÆÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡ØÂè40²óATP¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÌç¡×Í¥½¨¾Þ¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£Âè1¡¢2ÃÆ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿SNS¤Ë¤ª¤±¤ëÈÖÁÈ´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2.5²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ëÂè3ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Î³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤¯¤ë¤Þ¤ò¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ª¤è¤½4,800¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤Î¸ÉÅç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤à¡£¡ÖÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬¶ì¼ê¡¢¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¹¤ËÉÔ¸þ¤¤ÊÂÎ¼Á¤Î¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë²á¹ó¤ÊÎ¹¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤Ë¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤Î³èÆ°¼«½Í¡¢»öÌ³½êÂà½ê¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½é³¤³°¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÊÑ²½¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±Ç¤¹¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Ò¤í¤æ¤¤ÈÅì½Ð¤âÎ¹¤Ë¹çÎ®¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êABEMA¤Ç¤ÏÎ¹¤ÎÌÏÍÍ¤ò°ìÉôÀè¹Ô¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º£²ó¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤Î¸ÉÅç¤Î¾ÂÃÏ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÎ¦¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¤ä¤Ã¤ÑÆóÅÙ¤ÈÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Î½Ð±é·èÄê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÊ¬Î¹´·¤ì¤·¤Æ¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤ÆÅì½Ð¤Ï¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¡¢»þÂå¤ÎÃþ»ù¡£Íç°ì´Ó¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ç¥«¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¸«´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤»Ñ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢§ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ
¡¼¡¼²á¹ó¤ÊÎ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Þ¤¿À¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿å¤Ï·ù¤Ç¤¹¤Í¡¢¼¡¤ÏÎ¦¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¡Ö¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¡¢·ù¤Ç¤¹¡£ÆóÅÙ¤ÈÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢§À¾Â¼ÇîÇ·
¡¼¡¼¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤³¤³¤À¤«¤é¡£¾¡¼ê¤ËÆ»¶Ú·è¤á¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÊ¬Î¹´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Åì½Ð¾»Âç
¡¼¡¼¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖM-1¡×ÆóÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¡¢»þÂå¤ÎÃþ»ù¡£¤½¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÍç°ì´Ó¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ç¥«¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¸«´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤»Ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡ØATP¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ï¡¢ATP¤¬À½ºî²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñÅªµ¡Ç½¤ò¹â¤á¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾ðÇ®¤äµ¤³µ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÏ¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ëÀ½ºî²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¼«¤é¿³ºº°Ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÁª¤ÖÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¾Þ¤È¤·¤Æ1984Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Âè40²ó¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¡×¡Ö¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÌç¡×¡Ö¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£