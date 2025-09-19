»³ËÜÍ³¿¤Î148¥¥í¤ÇÍî¤Á¤ë¡ÈËâµå¡É¤Ë¶ÃØ³¡Ö¤³¤ì¤Ï´°àú¡×¡Ö³Ê¤Î°ã¤¤¤ä¤Ê¡×Áê¼êÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤¹¤ë¾×·â¤Î°ìµå¡Ä¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜ¤Î148¥¥í¤ÇÍî¤Á¤ë¡ÈËâµå¡É¥¹¥×¥ê¥Ã¥È
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿4²ó¡¢»³ËÜÍ³¿¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï148¥¥í¤Ç±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¡¢µå¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡£¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢»³ËÜ¤¬Åê¤¸¤¿92.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó148.2¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏÌó84¥»¥ó¥ÁÄÀ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë35¥»¥ó¥Á²£¤Ø³ê¤ë±Ô¤¤ÊÑ²½¤òÉÁ¤¡¢¥¤¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î»³ËÜ¤ÏÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï»Ø´ø´±¤Î´î¤Ó¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ¹õ¿·Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡ÖÄã¤á¡ª¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÄÀ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¡¢´ÑµÒÀÊ¡¢¤½¤·¤ÆÃæ·Ñ¤ò¸«¼é¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤òÓ¹¤é¤»¤¿°ìµå¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈËâµå¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï´°àú¡×¡Ö³Ê¤Î°ã¤¤¤ä¤Ê¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¤¨Íî¤Á¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¿À¤Î»Ò¡×¡Ö¥í¥ÐÌì¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤âÁê¼¡¤®¡¢»³ËÜ¤ÎÅêµå¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£¸·¤·¤¤È½Äê¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢Í×½ê¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë²þ¤á¤Æ¡ÈÊÌ³Ê¡É¤Î¼ÂÎÏ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë