¡¡¡Ú¥«¥¤¥í¡áÀ¾ÅÄÆ»À®¡Û¥¨¥¸¥×¥ÈÆâÌ³¾Ê¤Ï£±£¸Æü¡¢¼óÅÔ¥«¥¤¥í¤Ë¤¢¤ë¥¨¥¸¥×¥È¹Í¸Å³ØÇîÊª´Û¤«¤éÌó£³£°£°£°Ç¯Á°¤Î¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È»þÂå¤Î¶â¤ÎÏÓÎØ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢ÇîÊª´Û¤Î½¤ÉüÀìÌç²È¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÏÓÎØ¤Ï¹ñÆâ¤ÇÇäµÑ¤µ¤ì¡¢Å¾ÇäÀè¤Î¶âÃòÂ¤¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÏ²ò¤µ¤ì¤¿¡£ÇäÇã¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¶È¼Ô£³¿Í¤âÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¤ÉüÀìÌç²È¤Ï£¹Æü¤Î¶ÐÌ³Ãæ¤ËÇîÊª´Û¤«¤éÏÓÎØ¤òÅð¤ß½Ð¤·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¶äºÙ¹©¶È¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÌ¤Î¶È¼Ô¤Ë£±£¸Ëü¥¨¥¸¥×¥È¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£µ£µËü±ß¡Ë¤ÇÇäµÑ¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÏÓÎØ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¶âÃòÂ¤¶È¼Ô¤ËÅ¾Çä¤µ¤ì¡¢Â¾¤ÎÊõ¾þÉÊ¤È¤È¤â¤ËÍÏ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´Ñ¸÷¡¦¹Í¸Å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÓÎØ¤ÏÂè£²£±²¦Ä«¡Êµª¸µÁ°£±£°£¶£¹¡Á£¹£´£µÇ¯º¢¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥é¥ª¡Ê²¦¡Ë¤Î°ì¿Í¥¢¥á¥ó¥¨¥à¥ª¥Ú¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ýÂ¢ÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÀÄ¤¤¹ÛÀÐ¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï£²£°£±£´Ç¯¡¢¿¦°÷¤¬Å¸¼¨ÀßÈ÷¤Î¸ò´¹ºî¶ÈÃæ¤Ë¡Ö¥Ä¥¿¥ó¥«¡¼¥á¥ó¤Î²«¶â¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î°ìÉô¤òÇËÂ»¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê½¤Éü¤ò»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¿¥ó¥«¡¼¥á¥ó´ØÏ¢¤Î¼ýÂ¢ÉÊ¤Ê¤É¤Ï¡¢£±£±·î¤ËÀµ¼°³«´ÛÍ½Äê¤ÎÂç¥¨¥¸¥×¥ÈÇîÊª´Û¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¡£
