ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢Ä¹½÷¡¦¥Ù¥Ó¤Á¤ó¡Ê3¡Ë¤È¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤Î¿åÃå¤«¤ï¤Á¤£¡×¡ÖÂ¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬18Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¤ÈÌ¼¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2021Ç¯1·î¤Ë¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¥Ù¥Ó¤Á¤ó¡Ê3¡Ë¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÄÌî¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÂ²¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ
¡¡2025Ç¯9·î18Æü¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Ç°ìÅïÂß¤·¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î²ÖÊÁ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¹â¶¶Åê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢ÉâÎØ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¡¢²ÈÂ²¤À¤ó¤é¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼¼Æâ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡¢¹â¶¶Åê¼ê¤ÈÆ¸ÍØ¤ò²Î¤¦¡¢¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤Î¿åÃå¤«¤ï¤Á¤£¡×¡ÖÂ¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷É×ÉØ¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ²ÈÂ²¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë