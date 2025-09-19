ÅêÀÐ¤ÈºÅÎÞ¥¬¥¹¤Î¡È±þ½·¡É¤ò¸½ÃÏ¼èºà¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÅÚ¤Ç50Ëü¿ÍÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¡¡Ì¼¤ò¸ª¼Ö¤·¡Ö¡ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¸¢Íø¡É¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È¸ì¤ë»²²Ã¼Ô¤â
18Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¡£
FNN¤Î¥«¥á¥é¤Ï¡¢·Ù»¡¤È¥Ç¥âÂâ¤Î¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶Û½ÌÍ½»»¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤«¤éÀè½µ¤Ë°ú¤Â³¤¹Ô¤ï¤ì¤¿È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÁ°²ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÅÚ¤Ç50Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤«¡¢¥Ç¥âÂâ¤¬ÄÌ¤ë¥ë¡¼¥È¤Î¶ä¹Ô¤ÏÁ´¤Æ»Ü¾û¡£
ATM¤äÃÏ²¼Å´¤âÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â³«»Ï¤«¤éÌó3»þ´Ö¡£
°ìÉô¤ÎË½ÅÌ²½¤·¤¿¥Ç¥âÂâ¤Ë¤è¤ëÄ©È¯¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£
¼ê¤ËÀÐ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À©°µ¤ò»î¤ß¤ë·Ù»¡Â¦¤È¡¢¤½¤ì¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¥Ç¥âÂâ¡£
½ê¡¹¡¢²Ð¤¬Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ÷Î¥¤òÊÝ¤ÁÅêÀÐ¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤ë¥Ç¥âÂâ¤Ë¡¢·Ù»¡Â¦¤ÏºÅÎÞ¥¬¥¹¤Ç±þÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é6»þ´Ö°Ê¾å¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¾×ÆÍ¤¬Â³¤¡¢ºÅÎÞ¥¬¥¹¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¸½¾ì¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤ë»ÔÌ±¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡Ä¡£
¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¡§
ËÍ¤Ï¤³¤Î»Ò¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£À¯ÉÜ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸¢Íø¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤Í¡£
º£²ó¤Î¥Ç¥â¤Ç¤Ï309¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢·Ù»¡´±¤é26¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£