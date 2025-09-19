¡ÖµðÂç¤Ê´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ëÀ¯¼£¡×¹â»Ô»á¤¬À¯ºöÈ¯É½¡¡¸øÌó¤Ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ê¤É¡Ä¾®Àô»á¿Ø±Ä¤Ë¡È¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¡É²ÏÌîÂÀÏº»á¡¡ÁíºÛÁª¥ì¡¼¥¹¤¬²ÃÂ®
²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
½é¤Î½÷À¼óÁê¤òÌÜ»Ø¤¹¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê64¡Ë¤¬19Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡£ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ò¿´Äì°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤òËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥º¥Ð¥Ã¥¯¡ª¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜ¤ÏÀ¼¹â¤é¤«¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ËÇÔ¤ì¤¿¹â»Ô»á¡£
º£²ó¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Þ¥¤¥¯¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡£
²ñ¸«¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏµðÂç¤Ê¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¶¯¤¤À¯¼£¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
Êª²Á¹â¤«¤éÊë¤é¤·¤È¿¦¾ì¤ò¼é¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏÊýºâ¸»¤â³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤â¿Ê¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤ëÀ®Ä¹¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤ß¤ó¤ÊÆþ¤ì¤Æ¡¢·ÐºÑ¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¹â»Ô¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÆüËÜ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÞ¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¼«¸øÏ¢Î©¤Ï´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤È¤Ç¤¤ì¤ÐÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¡£
°ìÊý¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Î¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë¤Ë¤Ï¡¢²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬½õ¤Ã¿Í¤Ë¡£
²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡§
²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¾®Àô¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²áµî¤Ë3²ó¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡£
4Ç¯Á°¤Ï¾®Àô»á¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¡È¾®ÀÐ²ÏÏ¢¹ç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢2024Ç¯¤âÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤ËÂ³¤¡¢²ÏÌî»á¤Ç2¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤òÆÀ¤¿¾®Àô»á¤Ï¸á¸å¡¢Èó¸ø³«¤ÇÁªµóÂÐºöËÜÉô¤ÎÈ¯Â¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤ä»°¸¶¾¯»Ò²½Áê¤Ê¤É¤Î¸½Ìò´±Î½¤«¤é¡¢º£°æ³¨Íý»Ò»²±¡µÄ°÷¤Î»Ñ¤â¡£
40¿Í°Ê¾å¤ÎµÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡§
¤â¤¦´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹µ¼Ô²ñ¸«¤òÀµ¼°¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÃÏÊýµÄ°÷¤Ë»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¶âÂ°²Ã¹©¹©¾ì¤ò»ë»¡¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Î¿Ø±Ä¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤ëÁíºÛÁª¤Î¹ð¼¨¤Þ¤Ç»Ä¤ê3Æü¤Ç¤¹¡£