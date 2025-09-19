Îë¼¯±û»Î¡¢½éÉñÂæ¤Ë¶ÛÄ¥¡¡º¸±¦¤Î·¤²¼¤¬ËèÆü°ã¤¦¤ÈÀ®ÅÄÎ¿¤¬Ë½Ïª¤â¡Ö¤½¤ì¤À¤±·Î¸Å¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÎë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢NHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£10·î³«Ëë¤ÎÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¤Ë¥¨¥É¥¬¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÎë¼¯¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤¿MC¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤Ê¤é¡¢¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Æ·Î¸Å¾ì¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£ÉÝ¤¤¡ª¡¡Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£²¦¤¬²¿¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡¢µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¡¢À®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤µ¤ó¡Ä¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÎë¼¯±é¤¸¤ë¥¨¥É¥¬¡¼¤ÎµÁÍý¤ÎÄï¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¥ÉÌò¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¡Ê31¡Ë¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢Îë¼¯¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£À®ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤»Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º¸±¦¤Î·¤²¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈËèÆü°ã¤¦¡¢º¸±¦¤Î·¤²¼¤¬¡×¤ÈË½Ïª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤À¤±½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·¤²¼¤Îº¸±¦¤¬°ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡£½¸Ãæ¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿·Î¸Å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢±é½Ð²È¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ê¡¼¥ó»á¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ÌÀÆü¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Èº¸±¦¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë·¤²¼¤Ï¤¤¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¡¢º¸±¦»÷¤Æ¤¤¤ë·¤²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±é½Ð²È¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤Í¤Ã¤Æ¡£¥í¡¼¥Þ¤Ï°ìÆü¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤é¤º¤À¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº¸±¦¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë·¤²¼¤¬¸«¤ì¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Îë¼¯¤Ï¡Ö1ÅÙ·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤è¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¹õ¤Î·¤²¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«ÊÁ¤¬°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Ë¥¤¤ÌÜ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ã¤¦·¤²¼¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¹õ¤À¤«¤é°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Î¡¼¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÆ±¤¸·¤²¼¤ò¤Ï¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÂçµÈ¤«¤é¡ÖÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸«Î©¤Æ¤É¤ª¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ä¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£·¤²¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º2¤Ä¼è¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È´Ý¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇ¶á¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼è¤Ã¤¿2¤Ä¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤Ï°áÁõ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢·¤²¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£