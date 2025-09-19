¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¡Ö15Ç¯Á°¤«¤é¶â¤ÎÀÑÎ©¤ò¡Ä¡×1¥°¥é¥àÅö»þ¤Î£³ÇÜÄ¶¤¨
¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡Ê58¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶â¤ÎÀÑÎ©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥Ç¥£¤Ï¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¤³¤È¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î²¬ÇîÇ·¼ÒÄ¹¡Ê67¡Ë¡¢¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡Ê63¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê54¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤ò¥²¡¼¥à·Á¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®¼¼±Íè½»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Öºâ»º¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¶â¤ËÂØ¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Èµó¤²¤é¤ì¤¿¡£
²¬¼ÒÄ¹¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤Ï¡û¡¢ÃÝ»³¤Ï¢¤¡¢¥æ¥«¥¤¤Ï¡ß¤È²óÅú¡£¥À¥ó¥Ç¥£¤Ï¡Ö15Ç¯Á°¤«¤é¶â¤ÎÀÑÎ©¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î²óÅú¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£MC¤Îß·ÉôÍ¤¤â¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¶â¡ª?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¥À¥ó¥Ç¥£¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢1¥°¥é¥à¤¬4800±ß¡£º£¡¢1Ëü7000±ß¡£¥Ê¥¤¥¹¥²¥Ã¥Ä¡×¤È±ýÇ¯¤Î¥®¥ã¥°¤ò¾®¤µ¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È½Ð¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é2³ä¤¯¤é¤¤¤Î¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£