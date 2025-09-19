°ìÈ¯²°·Ý¿Í¡¢¸½ºß¤ÎCM¿ô¤Ï¡Ö15¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¡¡¶¦±é¼Ô¡ÖÁ´Á³ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡Ê58¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½ºß½Ð±é¤¹¤ëCM¤Î¿ô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥Ç¥£¤Ï¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¤³¤È¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î²¬ÇîÇ·¼ÒÄ¹¡Ê67¡Ë¡¢¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡Ê63¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê54¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¤Î½êÂ°¤¹¤ë°ìÈ¯²°·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥Ç¥£¤¬½Ð±é¤·¤¿¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¤ÎCM¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ã¤ÆCMÁ´Á³ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ß·ÉôÍ¤¤â¡Öº£¤â½Ð¤Æ¤ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥Ç¥£¤Ï¡Öº£¤Ï15¼Ò¡×¤È½Ð±é¤¹¤ëCM¤ÎËÜ¿ô¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£ÃÝ»³¤Ï¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¤«¥¹¡¼¥Ñ¡¼¹Ô¤¯¤È¡¢¤è¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤³¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¸«¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£