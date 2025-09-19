¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¼ç±é¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× ¡È¸Å²°Ï¤ÉÒ¤¬»£±Æ¡ÉµÜËÜçýÍ³¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û9·î22Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢½÷Í¥¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡×¡Ê23»þ21Ê¬¡Á¡Ë¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
º£½µÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè11ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ì¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ë¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤ËË½ÏªËÜ¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¤òÇÛ¿®¡£À°·Á¡¦Éü½²¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ËÆ¤ò¼«¤éÌÀ¤«¤·¡¢²ÖÍü¡ÊµÜËÜçýÍ³¡Ë¤äµËÊ¿¡ÊÌÚÂ¼Î»¡Ë¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢2¿Í¤ÏÀº¿ÀÊø²õÀ£Á°¤Ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°ª¤¬ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤³¤í¡¢Ä»È©¤¿¤Á¤¹¤®¤¿¡Ä¡ª¡×¡ÖºÇ½ª²ó¤Ë¤à¤±¤Æ¤Þ¤¿¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢°ì½Å»Ñ¤Î¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢¡¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¼ç±é¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡×¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¸¶ºî¤Ï¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÂè1°Ì¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï200ËüÉô¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤ºî¡¢¸¶ºî¡¦¥¿¥Ê¥«¥È¥â»á¡¢ºî²è¡¦¤Ò¤é¤¤¤Ï¤Ã¤Á»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡×¡Ê¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£ÊüÁ÷Á°¤«¤é¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤¬¡ÖÃ¯¤À¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ°·ÁÁ°¡¦À°·Á¸å¤ÎÆóÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËåÌÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿Éü½²·à¤Ë»ëÄ°¼Ô¤âÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍè½µÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ì¤ÏÁí»Å¾å¤²¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î°ì·â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£¼ÇÅÄ¡Ê»³ºê¹ÉºÚ¡Ë¤ä¥ß¥é¥¤¡ÊÀé²ì·ò±Ê¡Ë¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ì¼ê¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ÎºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë¡¢IT·Ï´ë¶È¤ÎCEO¡¦¶â¾ë¼ùÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸Å²°Ï¤ÉÒ¤¬»£±Æ¤·¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤È½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°ËÆ£¤¹¤ß¤ìÌò¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤È¡¢¤½¤ÎÉü½²Áê¼ê¡¦Æ£Â¼²ÖÍüÌò¤ÎµÜËÜ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò±Ç¤·¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÅÜÞ¹¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð¤ò¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸Å²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¥³¥á¥ó¥È
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¿¿´À¿°Õ¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌòÊÁ¤äÂæ»ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤½Ö´Ö¤âÂ¿¤¯¡¢¿´¤òºï¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿º£¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂô»³¾Ð¤Ã¤¿»þ´Ö¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£»Ë¾åºÇ¹â¤ËÇ®¤¤²Æ¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥É¥é¥Þ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ½é¤á¤Æ´°À®¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂô»³¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡µÜËÜçýÍ³¥³¥á¥ó¥È
Ëè½µ¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÖÍü¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¡£°ª¤È²ÖÍü¤ÎºÇ½ªÂÐ·è¡£³§¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷¤ÊºÇ½ª²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡¸Å²°Ï¤ÉÒ¥³¥á¥ó¥È
¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÊú¤¨¤ë°ËÆ£¤¹¤ß¤ì¤ÈÌóÆó¥ö·î¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤ò¼«Ê¬¤âÇØÉé¤¦¤³¤È¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¦¤Ç¿¼¤¯¶ì¤·¤µ¤òÍý²ò¤·¡¢¤«¤±¤ëÂæ»ì¤Ë¿´¤¬ºï¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¿¿Ùõ¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢»£±Æ¤Ç¤¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ìò¤ò½ª¤¨¤¿°ÂÅÈ¤È¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆµÜËÜ¤µ¤ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¡ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
Ë½Ïª¤ÎÈ¿Æ°¤Ç½ý¤Ä¤¯¤¹¤ß¤ì¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ë¤Ë¡¢¥ß¥é¥¤¡ÊÀé²ì·ò±Ê¡Ë¤ÏÉü½²Ãæ»ß¤òº©´ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤ß¤ì¤Ï¤½¤ì¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥é¥¤¤È·èÊÌ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ²ÖÍü¡ÊµÜËÜçýÍ³¡Ë¤È¤ÎºÇ½ªÂÐ·è¤Ë¸þ¤±¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤Î½àÈ÷¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤¿°ìÆü¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬²ÖÍü¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ¿·â¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÄÉü½²¤ÎÀè¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï´õË¾¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÇËÌÇ¤«¡½¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢°ËÆ£¤¹¤ß¤ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×À°·ÁÉü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ªËë¡£
