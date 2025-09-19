ÅÏî´½í¡Ö¾®Çþ¡¦ÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¡×¼êºî¤ê¥±¡¼¥ÈäÏª¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¡Ö¥×¥í¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤ÎÅÏî´½í¤¬9·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¾®Çþ¡¦ÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¤Çºî¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡Ö¾®Çþ¡¦ÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¡×¼êºî¤ê¥±¡¼¥ÈäÏª
ÅÏî´¤Ï¡Ö¥±¡¼¥ºî¤ê¤ÏÆÀ°Õ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾®Çþ¡¦ÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¤Çºî¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¾®Çþ¡¦ÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÏÊÆÊ´¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÏÆ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÂåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Í¡¼¡×¤È·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ºàÎÁÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾å¼ê¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¡Ö¥×¥í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´ïÍÑ¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏî´¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¾ðÊó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤ÏÁ°¿¦»þÂå¤Î³ëÆ£¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤òÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe¡§¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÏî´½í¡¢¼êºî¤ê¥±¡¼¥ÈäÏª
¢¡ÅÏî´½í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¸å¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÇÏÃÂê ½é¼Ì¿¿½¸¤â´©¹Ô
