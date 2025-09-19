¥±¥¬¤Î¼êÅö¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¡© ¼Ì¿¿²Ö²Ç¤ÏÆüËÜ¿Í°ÜÌ±¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¡¿¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É¬
¡Ø¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É ¡Á³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÎø¤È¤Ê¤ì¡Á¡Ù¡Êß·Åç¥è¥¦/KADOKAWA¡ËÂè12²ó¡ÚÁ´13²ó¡Û
【連載】『ピクチャーブライド ―海を渡って嫁となれ―』を第1回から読む
20À¤µª½éÆ¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡£¼Ì¿¿1Ëç¤òÍê¤ê¤Ë³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÉ×¤Î¤â¤È¤Ø²Ç¤¤¤À½÷À¤¿¤Á¡È¼Ì¿¿²Ö²Ç¡É¤¬¤¤¤¿¡£±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯24ºÐ¤ÎÀéÄá¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µÁ¾¼¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«Í³¤ÇÊ¿Åù¤Ê¼Ò²ñ¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê»×ÁÛ¡¢¤½¤·¤ÆÀéÄá¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¡Ä¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î·ëº§À¸³è¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀéÄá¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿µÁ¾¼¤Ï¼Ì¿¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ç¡½¡½¡£¡Ø¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É ¡Á³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÎø¤È¤Ê¤ì¡Á¡Ù¤Ï¡¢¸Î¶¿¤«¤é¤Ï¤ë¤«±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤ÇÈ¿È¯¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢·ëº§¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎøÊª¸ì¡£
