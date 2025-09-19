¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¥°¥ë¥á¡¡¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø
¡¡±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¡¢³¤³°½é¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õ±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÉñÂæ°§»¢
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦¿·³¤À¿¤Î·à¾ìÍÑ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡£¿·³¤À¿¤Î½é¼Â¼Ì²½¸ø³«ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤ò½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤È¤Ê¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤ò¹âÈª½¼´õ¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï±ü»³Í³Ç·¡£
¡¡1996Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜ±Ç²èº×¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¤È·Ý½ÑÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¿·ºî¤ä¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ë¡¢ËÜºî¤¬Àµ¼°½ÐÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£9·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢³ø»³ºÇÂç¤ÎºÂÀÊ¿ô¡Ê5000ÀÊµ¬ÌÏ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤ÎÌî³°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Æ¸ø¼°¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¾å±Ç¤òÁ°¤Ë¤·¤¿9·î18Æü¡¢ËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬³ø»³¤ËÅþÃå¡£´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¤±ÀÂæ¡Ê¥Ø¥¦¥ó¥Ç¡Ë¥Ó¡¼¥Á¤òÁ°¤Ë¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤ÎA Window on Asian CinemaÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ê2023¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¾¾Â¼¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó½é¤á¤Æ³ø»³¤ËÍè¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏºÆ¤ÓÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤ä¡¢±ü»³¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Ë°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó½é¤á¤Æ³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢³ø»³¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÆüËÜ¤Î½Õ²Æ½©Åß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³ø»³¤Î³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï´Ú¹ñ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥¤¥À¥³¤ò´Å¿É¤¯¤·¤¿¥Á¥å¥¯¥ß¤È¡¢´Ú¹ñÆÃÍ¤Î´Å¿É¤¯¾Æ¤¤¤¿¥¦¥Ê¥®¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¥¢¥ï¥Ó´¡¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î±Ç²èº×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ³¤³°¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÆü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤Î¾å±Ç¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾Ì¤ÃÎ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤äÈ¯¸«¤â¤¢¤ë¾å±Ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¡Ø¼ï»ÒÅçÊÔ¡Ù¤È¤·¤Æ³¤¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê³ø»³¤Ç¾å±Ç¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê²¹ÅÙ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â´Ú¹ñ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»úËë¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤¿É½¾ð¤ä±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥Ò¥ã¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¿·´Ú¥«¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ï³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é¿ôÊ¬¤â·Ð¤¿¤º¤Ë´°Çä¡£¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¿Íµ¤¤Î¹â¤¤´Ú¹ñ¤Ç¤â¡¢ËÜºî¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬Ìó700Ì¾¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇGuest Visit¡ÊÉñÂæ°§»¢¡Ë¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡×¤È´Ú¹ñ¸ì¤Ç°§»¢¡£Â³¤¤¤Æ¾¾Â¼¤â¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¶Ì°æ¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢3¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¸å¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Îµ®¼ù¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢30ÂåÆÃÍ¤Î¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä²áµî¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¾ÇÁç´¶¡¢ÉÔ°Â¡¢¾Ç¤ê¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç±óÌîµ®¼ùÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¾¾Â¼¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î³§ÍÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¸¶ºî¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ°ìÅÙÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¤â¤È¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¸¶ºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌòºî¤ê¤ÇÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥«¥¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤äÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò°ìÅÙ¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤³¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤«¤ÄÆñ¤·¤¤ºî¶È¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬»°Âð¾§´ÆÆÄ¤Î¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ÆÀ±¤ò¿ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À±¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÀ±¤ä¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶öÁ³¤Ë¤âËÌÅÍ¤È¤¤¤¦ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ÏÀ±¤¬Í³Íè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯±ï¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎºÙË¦¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥º¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È±§Ãè¤ÎÍÍ»Ò¤È»÷¤¿²èÁü¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤¤°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤¬±§Ãè¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£±§Ãè¤äÀ±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿Í´Ö¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ü»³´ÆÆÄ¤Ø¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï1990Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤Ê´¶À¤òÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë»£±Æ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Î¼Á´¶¤ò½Ð¤¹¥Õ¥£¥ë¥à¤Î±ÇÁü¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö20Ç¯¶á¤¤Á°¤ÎºîÉÊ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â¼Ì²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¤±¤É¿·¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»£±Æ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸å¤«¤é¡¢16mm¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹©Äø¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤µ¤¬°Å¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òº£ÅÙ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢ºÆ¸½ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ë¼Á´¶¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤¬º®ºß¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±ÇÁü´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëQ¡õAÊý¼°¤Ç¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼·¡¤ê¤·¤¿ÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤ÏMV¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²èÌÌ¤Î¥ï¥¤¥É¤¬¶¹¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï±óÌîµ®¼ù¤ÎÆâÌÌÅª¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤äÍÉ¤é¤®¤Ê¤É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢Ã¯¤·¤â¤¬ÉáÊ×Åª¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÊª¸ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ®¼ù¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¥ï¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·²£¤ÎÉý¤ò¶¹¤¯»£¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë±Ç¤ë¿ÍÊª¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î·Ð¸³¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÀèÆü¡¢´Ú¹ñ¤Î´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è¤Î»£±ÆÆü¿ô¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î±Ç²è¤Î»£±ÆÆü¿ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Ã»¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÈ¾Æü¤«¤é1Æü¤Ç±ÇÁü¤ò»£¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ë±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ò¸Â¤é¤ì¤¿Æü¿ô¤Ç»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î·Ð¸³¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ®ÅÙ¤¬¤È¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÂÔ¤Ä»þ´Ö¤ä¡¢·î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢±§ÃèÁ¥¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ®ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶öÁ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥¤ä»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤ÄÃ¯¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤Ç¡¢¿¤Ó½Ì¤ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ®¼ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð´ä½®¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àã¤ÇÅÅ¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ô»þ´Ö¤Ç¤âÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±Ê±ó¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ðµ®¼ù¤ÈÌÀÎ¤¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ê¸ÄÌ¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¿´ÍýÅª¤Ê¿´¤Îµ÷Î¥¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ëµ®¼ù¤È²ÖÉÄ¤È¤¤¤¦¼ï»ÒÅç¤ÇÆ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦2¿Í¤ÏÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤Ï¶á¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ÷Î¥¤È»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¿½ÌÀ¤ò¸¶ºî¤Î¿·³¤¤µ¤ó¤¬¹ª¤ß¤ËÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾¾Â¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµ®¼ù¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¾¾Â¼¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¶¶ø¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¸¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤³¤«¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ÆËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢µ®¼ù¤Èº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥É¤Ï¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ®¼ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¸ø³«¡£
