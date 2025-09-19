¡Ö¶µ°é¤È»ØÆ³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×»²À¯ÅÞ¡¦½é¼¯ÌîµÄ°÷¤Î¡ÈºÐÈñÊÖÇ¼Å±²ó¡ÉÌäÂê¡¡¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î¼Õºá¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡È20Ê¸»ú¡É¤Ç¶ì¸À
7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ç¿ÀÆàÀîÁªµó¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢½éÅöÁª¤·¤¿»²À¯ÅÞ¡¦½é¼¯ÌîÍµ¼ùµÄ°÷¡Ê48¡Ë¡£¸½ºß¡¢Èà¤Î¡Ö´Î¤¤¤ê¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²±¡Áª¸ø¼¨Á°¤«¤é½é¼¯Ìî»á¤ÏX¤Ç¡¢
¡Ô»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁª¤Î¶Ç¤Ë¤ÏµÄ°÷ºÐÈñ¤ÏÊÖÇ¼Í½Äê¤Ç¤¹¡Õ¡Ê¡Ç25Ç¯1·î4Æü¡Ë
¡Ô¡ÚµÄ°÷ºÐÈñ¡ÊµëÍ¿¡Ë¤òÊÖÇ¼¤·¤Þ¤¹¡ÛÍÄ¤¤º¢¡¢À¯¼£²È¤Ï¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡ÖÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¡×¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡»ä¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷ºÐÈñ¡¦Î¹ÈñµÚ¤Ó¼êÅöÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤ò²þÀµ¤·¡¢ºÐÈñ¡ÊµëÍ¿¡Ë¤òÊÖÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËµÄ°÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾Ú¤È¤·¤Æ¡Õ¡Ê¡Ç25Ç¯1·î30Æü¡Ë
¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡ÈÅöÁª¤·¤¿¤éµÄ°÷ºÐÈñ¤òÊÖÇ¼¤¹¤ë¡É¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÊÖÇ¼¤ËÂå¤ï¤ëºÐÈñ¤Î»ÈÅÓ¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ê¤É¡¢½é¼¯Ìî»á¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊó¹ð¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤¬9·î12Æü¡¢»²À¯ÅÞ»öÌ³¶É¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢17Æü¤ËËÜ¿Í¤«¤é²óÅú¤¬½ñÌÌ¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
½é¼¯Ìî»á¤Ï¡ÖºÐÈñÊÖÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»²µÄ±¡¤Ç¼«¼çÊÖÇ¼À©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ØË¡²þÀµ¤¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÊÖÇ¼¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¡¢ËÜÇ¯1·î¤Ë»ä¤Î¸«²ò¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏµÄ°÷¤¬¸Ä¿ÍÈ½ÃÇ¤ÇºÐÈñ¤ÎÊÖÇ¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö³ºÀâÌÀ¤Ï´û¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎËÜ·ïÅê¹Æ¤ÇÄ¾¤Á¤ËºÐÈñÊÖÇ¼¤ò¤¹¤ë¤È¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼áÌÀ¡£
¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇË¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡ÖËÜÍè¡¢½êÂ°À¯ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤òÂº½Å¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ù¤»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢½êÂ°À¯ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤»¤º¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤´¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ºÐÈñÊÖÇ¼¤Î°Õ¸þ¤Ï°ìÅÙ¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÐÈñÊÖÇ¼¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£
ËÜ»ï¤¬¤³¤Î²óÅú¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿µ»ö¤ò17Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍâÆü¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡Ê47¡Ë¤¬X¤ÇÆ±µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¤³¤¦¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ô¤³¤Á¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ»ä¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¸í¤ê¤ò»ØÅ¦¤·Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÐÈñ¤ÎÊÖÇ¼¤Ê¤É¤ÏÅÞÁ´ÂÎ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¸õÊä¼Ô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤½é¼¯Ìî»á¤¬¾¡¼ê¤ËÀë¸À¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£½é¼¯Ìî»á¤ÏÅÞ¤Î¸«²ò¤òÄ¶¤¨¤¿È¯¿®¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸©Ï¢¤äÅÞËÜÉô¤«¤éÊ£¿ô²óÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¡¢Åê¹Æ¤Ïºï½ü¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Î»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¿ÍµÄ°÷¤ä¸õÊä¼Ô¤Î¶µ°é¤È»ØÆ³¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ
¢£¡Ö¶µ°é¤È»ØÆ³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÍÌ¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¿ÀÃ«»á¤Î¼Õºá¤òÌäÂê»ë
½é¼¯Ìî»á¤òÄ¾ÀÜÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿ÀÃ«»á¡£¤·¤«¤·¡¢À¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤ë¡£
¡Ö¡Ø¸í¤ê¤ò»ØÅ¦¤·Ãí°Õ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¸å¤«¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¤Ë½é¼¯Ìî»á¤ÎÅê¹Æ¤Ïº£²óÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Çºï½ü¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
½é¼¯Ìî»á¤Ï57Ëü°Ê¾å¤â¤ÎÉ¼¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏºÐÈñÊÖÇ¼¤ò»Ù»ý¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ãí°Õ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤¹¤Î¤ÏÉÔÀ¿¼Â¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢X¤Ç¤Ï¡ÔÃí°Õ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÔÂåÉ½¤¬¼Õ¤Ã¤ÆºÑ¤àÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²µÄ±¡¤Ê¤Î¤ÇÇ¤´ü¤¬6Ç¯´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¸¢¼Ô¤òñÙ¤·¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤â½½Ê¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢µÄ°÷¼¿¦¤Ê¤ÉÄ¨È³¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡©¡Õ
¡Ô²¿¤ò¸À¤¤Ìõ¤·¤è¤¦¤¬¤³¤Î¿Í¤ÎºÐÈñÊÖÇ¼¤¹¤ë¤È¸À¤¦¸øÌó¤Ç»²À¯ÅÞ¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Í¸¢¼Ô¤òñÙ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£ÂåÉ½¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é»ØÆ³¡¢Ãí°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯µÄ°÷¼¿¦¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¶Ú¡Õ
¡ÔÆüº¢¤«¤é¥µ¥à¥é¥¤¤À¤ÎÉð»Î¤Î¿´¤À¤Î¡¢ÀèÆü¤â¹â¤¤ÎÑÍý´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤À¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡¢¶µ°é¤È»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡©¡Õ
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿ÀÃ«»á¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹¾Àî¾Ò»Ò»á¡Ê67¡Ë¤À¡£¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¡ÖµÆÃÓ´²¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹¾Àî»á¡£19Æü¡¢¿ÀÃ«»á¤Î¼ÕºáÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¤³¤¦¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ô¤Ê¤ó¤Î½èÊ¬¤â¤Ê¤¯¡¢¶µ°é¤È»ØÆ³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡Õ
ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿½é¼¯Ìî»á¤Î¡ÈºÐÈñÊÖÇ¼Å±²ó¡ÉÌäÂê¡£¿ÀÃ«»á¤Ï19Æü¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤Ç²þ¤á¤Æ¡Ô¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÔ¾Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀè½é¼¯Ìî»á¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î½èÊ¬¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£