¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ÎÇ¯²¼Îø¿Í¡¢Êì¤òË´¤¯¤·¤Æ½ý¿´¤ÎÈà¤ò»Ù¤¨¡Ö¾Íè¤ÎºÊ¡×¤ÎºÂ¤ò³ÎÎ©
¡¡¡ØF1¡ÊR¡Ë¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ê61¡Ë¤È½çÄ´¸òºÝ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë29ºÐÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¥¤¥Í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¡Ê32¡Ë¡£Àè·î¡¢Êì¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¨¥¿¡¦¥Ô¥Ã¥È¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¡¢½ý¿´¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò»Ù¤¨¡¢¡Ö¾Íè¤ÎºÊ¡×¤È¤·¤Æ³Î¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥¸¥§¡¼¥ó¤µ¤ó
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î5Æü¤Ë¡¢Êì¥¸¥§¡¼¥ó¤µ¤ó¤ò84ºÐ¤ÇË´¤¯¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¤â¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¼«¿È¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØThe Continuing Adventures Of Cliff Booth¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Radar Online¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥Í¥¹¤Ï¥¸¥§¡¼¥ó¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò°Ö¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î²ÈÂ²¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¤ª²ù¤ä¤ß¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍèÄê´üÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà½÷¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤¿²ÈÂ²¤È¤Îå«¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ïº£¡¢Èà½÷¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Í¥¹¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÃ¯¤«¤òÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Ï¡¢Èà½÷¤³¤½±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÈà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿·ë²Ì¡¢Èà½÷¤³¤½¾Íè¤ÎºÊ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥¤¥Í¥¹¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥Î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤¬È¯³Ð¡£2024Ç¯7·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÍè¾ì¤·¡¢´Ø·¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅÙ¡¹¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¡¼¥ó¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤â¡¢¥¤¥Í¥¹¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡±Ç²è¶È³¦¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÎÍ§¿Í¤â¡Ö¥¤¥Í¥¹¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²ÈÂ²¹Ô»ö¤ËÉÕ¤Åº¤¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ÏÎÙ¤ËÎ©¤Á¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¿É¤¤ÁÓ¼º¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤È¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤¬¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾åÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥¤¥Í¥¹¤È¤Î¾Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥¸¥§¡¼¥ó¤µ¤ó
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î5Æü¤Ë¡¢Êì¥¸¥§¡¼¥ó¤µ¤ó¤ò84ºÐ¤ÇË´¤¯¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¤â¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¼«¿È¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØThe Continuing Adventures Of Cliff Booth¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Radar Online¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥Í¥¹¤Ï¥¸¥§¡¼¥ó¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò°Ö¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Í¥¹¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÃ¯¤«¤òÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Ï¡¢Èà½÷¤³¤½±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÈà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿·ë²Ì¡¢Èà½÷¤³¤½¾Íè¤ÎºÊ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥¤¥Í¥¹¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥Î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤¬È¯³Ð¡£2024Ç¯7·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÍè¾ì¤·¡¢´Ø·¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅÙ¡¹¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¡¼¥ó¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤â¡¢¥¤¥Í¥¹¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡±Ç²è¶È³¦¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÎÍ§¿Í¤â¡Ö¥¤¥Í¥¹¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²ÈÂ²¹Ô»ö¤ËÉÕ¤Åº¤¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ÏÎÙ¤ËÎ©¤Á¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¿É¤¤ÁÓ¼º¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤È¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤¬¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾åÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥¤¥Í¥¹¤È¤Î¾Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£