¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ã¥ー¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ5²¯±ß¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×È¯Çä
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡×¤È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¡×¤¬19Æü¡¢Á´¹ñ°ìÀÆ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÅö¤»¤óËÜ¿ô¤Ï¡¢2¤Ä¹ç¤ï¤»¤ÆµîÇ¯¤Î17ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êõ¤¯¤¸¹¬±¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦ÊÂÀî²ÂÅÔ¤µ¤ó
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç5²¯±ß¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤È¤·¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎÅö¤»¤ó¶â¤Ï1Åù¤¬3²¯±ß¡¢2Åù¤¬1²¯±ß¤Ç¡¢1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶â³Û¤Ï5²¯±ß¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¤Ï¡¢1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ5000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¢£°æ¼êÈÞÆà»Òµ¼Ô
¡Ö¹¬±¿¤ò¤Ä¤«¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢³§¤µ¤ó¤Ï5²¯±ß¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¢£¹ØÆþ¤·¤¿¿Í
¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ò¸«¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡£ÄêÈÖ¤À¤±¤ì¤É¥ß¥Ã¥ー¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡×¤È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¡×¤Ï10·î19Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢10·î28Æü¤ËÃê¤»¤ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£