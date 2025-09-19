Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡ª100Æü¤À¤±¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó by Tony Bake ÃÛÃÏÅ¹
¡Ö100Æü¤À¤±¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó by Tony Bake ÃÛÃÏÅ¹¡×¤¬2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è ÃÛÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©104-0045¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ2-11-25 T¡¦YS¡¦Doms 1³¬
±Ä¶È´ü´Ö ¡§ 100Æü´Ö¸ÂÄê(±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ¡Á17»þ¡¡¢¨´°Çä¼¡Âè½ªÎ»)
Tony Bake¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡Ö¥Á¥ç¥³¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³ÀìÌçÅ¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ç¥³¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö100Æü¤À¤±¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó by Tony Bake¡×¤È¤·¤Æ¡Ö100Æü´Ö¸ÂÄê¡×¤ÇÁ´¹ñ¤Ø¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Î½Ö´Ö¤ËÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¸å15Ê¬¤Ç¾¦ÉÊ¤¬´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
100Æü´Ö¤ÇÌó4Ëü¸Ä¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤È¹âµé´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ü ¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡§Âç¿Í¸þ¤±¤Ë´Å¤µ¤ò¹µ¤¨¤¿Ì£¤ï¤¤¡£
¡ü ¥Þ¡¼¥Ö¥ë¡¢ËõÃã¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³Æ500±ß¤ÇÄó¶¡¡£
¡ü ¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿À¸ÃÏ¤È¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü 100Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·¾¦ÉÊ¤ä¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡£
¡Ö100Æü¤À¤±¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó by Tony Bake¡¡ÃÛÃÏÅ¹¡×¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ò¤¿¤Î¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
