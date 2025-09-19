ÁàºîÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë²þÁ±¤òÅëºÜ¡ª¥¤¥ó¥×¥ê¥à¡Ö¥×¥ê¥¶¥ó¥¿¡¼(Pleasanter)¡×
¥¤¥ó¥×¥ê¥à¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¹ñ»ºOSS¤Î¥Î¡¼¥³¡¼¥É¡¦¥í¡¼¥³¡¼¥É³«È¯¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥×¥ê¥¶¥ó¥¿¡¼(Pleasanter)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥ê¥Ã¥Á¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿µ¡Ç½¤ª¤è¤Ó°ìÍ÷²èÌÌ¤ÎÁàºîÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë²þÁ±¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëVer.1.4.20.0¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥×¥ê¥à¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¹ñ»ºOSS¤Î¥Î¡¼¥³¡¼¥É¡¦¥í¡¼¥³¡¼¥É³«È¯¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥×¥ê¥¶¥ó¥¿¡¼(Pleasanter)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥ê¥Ã¥Á¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿µ¡Ç½¤ª¤è¤Ó°ìÍ÷²èÌÌ¤ÎÁàºîÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë²þÁ±¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëVer.1.4.20.0¤òÈ¯É½¡£
¢£¿·µ¡Ç½¡§¥ê¥Ã¥Á¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¤òÅëºÜ
ÊÔ½¸²èÌÌ¤Î¡ÖÆâÍÆ¡×¡ÖÀâÌÀ¡×¹àÌÜ¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥Á¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥Þ¡¼¥¯¥À¥¦¥óµË¡¤ËÈæ¤Ù¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤«¤ÄÄ¾´¶Åª¤Ë¾ðÊó¤òÊÔ½¸¤Ç¤¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥ê¥Ã¥Á¤ÊÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ
ÆÃ¼ì¤ÊµË¡¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸»ú¤ÎÁõ¾þ¤ä²èÁü¡¦É½¤ÎÁÞÆþ¤Ê¤É¡¢Ê¸¾Ï¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬°ìÃÊ¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÉÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ
ÃÊÍî¤ÎÃæ±ûÂ·¤¨¡¦±¦Â·¤¨¡¢¥»¥ë·ë¹ç¡¦Ê¬³ä¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢Ê¸»ú¿§¤äÇØ·Ê¿§¤Î½ÀÆð¤ÊÀßÄê¡¢²èÁü¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤äÇÛÃÖÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦´ûÂ¸»ñÎÁ¤Î³èÍÑ
Word¤äÂ¾¤ÎÊ¸½ñ¤«¤é¥³¥Ô¡¼¡õ¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢°ìÄê¤Î½ñ¼°¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÍ÷É½¼¨UI¤ÎÁàºî²þÁ±¡§¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡õ¸ÇÄêÉ½¼¨¤Ç²÷Å¬¤Ê°ìÍ÷Áàºî
ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¦°ìÍ÷²èÌÌ¤ÎÁàºîÀ¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥É¥é¥Ã¥°¤Ç¤Î²èÌÌ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
°ìÍ÷²èÌÌ¤¬¥É¥é¥Ã¥°Áàºî¤Ç¾å²¼º¸±¦¤Ë¼«Í³¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹àÌÜ¿ô¤ä¥ì¥³¡¼¥É¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯±ÜÍ÷¡¦³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦º¸Ã¼¤Ç¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¸ÇÄê
É¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤ò¾ï¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤Þ¤Þ¸¡º÷·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¹àÌÜ¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Öºî¶È¹©Äø¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡¿ÆâÍÆ¡×¤Ê¤É½ÅÍ×¾ðÊó¤ò¸«¼º¤ï¤º¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²£Êý¸þ¤ËÄ¹¤¤¥Ç¡¼¥¿¤â¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë°·¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£OSS¤Î¥Î¡¼¥³¡¼¥É¡¦¥í¡¼¥³¡¼¥É³«È¯¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥×¥ê¥¶¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¦Á´µ¡Ç½¤òÀ©¸Â¤Ê¤¯ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹
¡¦´ÊÃ±¤Ë¥¢¥×¥ê¤¬ºî¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¡¢½ÀÆð¤Ëµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤òÎ¾Î©
¡¦¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤À¤±¤ÇãÈµÄ¿½ÀÁ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼´ÉÍý¤Ë¤âºÙ¤ä¤«¤ËÂÐ±þ
¡¦¥æ¡¼¥¶¤ÎºÙ¤«¤ÊÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¯¥ê¥×¥Èµ¡Ç½¤Ç½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½
¡¦ËÉÙ¤ÊAPI¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤â½ÀÆð¤ËÏ¢·È
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤Ê¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×Áàºî
¡¦É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤È²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥Éµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ
