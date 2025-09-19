Âç¤ÎÎ¤¡Êº¸¡Ë¤¬Ç®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²¼¤·¤¿¡¡¡Ê¥«¥á¥é¡¦ÀÆÌî¡¡Ì±¹¥¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë

¡¡²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤ò²¼¼êÅê¤²¡¢£¶Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£

¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢

£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£

¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê¶­Àî¡Ë¤ò¾®¼êÅê¤²¡¢£µ¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£

¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤ËÆÍ¤­½Ð¤µ¤ì¡¢£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦¹ë¥Î»³¡ÊÉð·¨¡Ë¤òÆÍ¤­Íî¤È¤·¡¢£´¾¡ÌÜ¡£

¡¡¾®·ëÆ±»Î¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤È¡¢¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£´¾¡ÌÜ¡£¹â°Â¤Ï£¶Ï¢ÇÔ¡£

¡¡¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤ÏË­¾ºÎ¶¤¿¤À°ì¿Í¡¢£±ÇÔ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¢¶×ºù¡¢Ê¿Ëë¤Î¼ã¸µ½Õ¡¢Î´¤Î¾¡¡¢±§ÎÉ¡¢Èþ¥Î³¤¡¢ÀµÂå¡¢Í§É÷¤Î£¸¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£