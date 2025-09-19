Ë¾ºÎ¶¤¬Á´¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì·ø»ý¡¡Âç¤ÎÎ¤¡¢¶×ºù¤é£¸¿Í¤¬£±ÇÔ¤ÇÄÉÁö¡¡Âç´Ø¾º¿ÊÌÜ»Ø¤¹¼ãÎ´·Ê¤Ï£´¾¡ÌÜ
¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤ò²¼¼êÅê¤²¡¢£¶Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢
£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê¶Àî¡Ë¤ò¾®¼êÅê¤²¡¢£µ¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤ËÆÍ¤½Ð¤µ¤ì¡¢£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦¹ë¥Î»³¡ÊÉð·¨¡Ë¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢£´¾¡ÌÜ¡£
¡¡¾®·ëÆ±»Î¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤È¡¢¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£´¾¡ÌÜ¡£¹â°Â¤Ï£¶Ï¢ÇÔ¡£
¡¡¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤ÏË¾ºÎ¶¤¿¤À°ì¿Í¡¢£±ÇÔ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¢¶×ºù¡¢Ê¿Ëë¤Î¼ã¸µ½Õ¡¢Î´¤Î¾¡¡¢±§ÎÉ¡¢Èþ¥Î³¤¡¢ÀµÂå¡¢Í§É÷¤Î£¸¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£