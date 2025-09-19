¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡Ö¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ½é¤Î¡È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡É¤¬Æ³¤¯¿·ÂÎ¸³
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ï9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶äºÂ»ÍÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ»ê¶á¤Ë¿·´ú´ÏÅ¹¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç5ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¡È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡É¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÊ»Àß¤·¡¢ÁíÌÌÀÑ¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¡£·úÃÛ¡¦ÆâÁõ¡¦¥¢¡¼¥È¤Î³Æ½ê¤ËÆüËÜÅª¤ÊÈþ°Õ¼±¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§¡¼¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµòÅÀ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
·úÃÛ¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡½¡½¡ÈÀÄ³¤ÇÈ¡É¤Î¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¡¢ÏÂ»æ¤È¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤Ä¤Ê¤°ÆüÊ©¤ÎÈþ
¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Ï¥¯¥é¥¤¥ó ¥À¥¤¥µ¥à ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä¡ÊKDa¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¶äºÂ¤ÎÄ¾ÀþÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ÈÂÐÈæ¤ò¤Ê¤¹³ê¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤Ë¡¢µÈ¾ÍÊ¸ÍÍ¡ÖÀÄ³¤ÇÈ¡×¤Î´ö²¿³Ø¤ò½Å¤Í¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥â¥ï¥Ê¡¼Î¨¤¤¤ë¥â¥ï¥Ê¡¼ ¥Ù¥¿¥¤¥æ¤¬¼ê³Ý¤±¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÄ´ÏÂ¡£³ÆÁÇºà¤ÎÁªÄê¤ä¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ËºÇ¿·¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
1³¬ Jewellery & Watches / Accessories & Gift / Fragrances / Care Service
Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢ËÙÌÚ¥¨¥ê»Ò»á¤Ë¤è¤ë4ÁØ¹÷¤¤ÎÏÂ»æ¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤¬¡È¿¹¤òÊâ¤¯¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¡É¤òÉÁ¤¡¢ÀÞ¤ê»æÃåÁÛ¤ÎÅ·°æ¤ÈÅ·Á³ÌÚ¤¬½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ò¼õ¤±¤È¤á¤Þ¤¹¡£¾²¤Ë¤Ï¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æÍ³Íè¤Î¥Ñ¡¼¥±¥Ã¥ÈÌÏÍÍ¡£³¬ÃÊÏÆ¤Ë¤ÏÍö¤Î²Ö¤Ó¤é¤ËÃåÁÛ¤·¤¿¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯ ¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¥Ð¡¼¡×¤òÈ÷¤¨¡¢¥±¥¢ÂÎ¸³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ÂÚºß²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
2³¬ Diamonds & Bridal / Accessories & Gift
¶õ¤òÉñ¤¦Âü¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÊÀþ¤¬Ï¢¤Ê¤ëÀÞ¤ê»æ¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÅ·°æ¤¬ÆÃÄ§¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¿¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤Î¥µ¥í¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥í¥ó¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Í¡×¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦É§ºäÎÉ»á¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢1907Ç¯¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥â¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤«¤é¤Î·ÏÉè¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Áõ¾þ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¶äºÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËºÎÍÑ¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
3³¬ Jewellery & Watches / Fragrances / Care Service
¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡×¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¶ÊÀþÅ·°æ¤Î²¼¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡õ¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤ä¥µ¥í¥ó¡Ö¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¡×¡¢¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹ÂÔ¹ç¶õ´Ö¡Ö¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
4³¬ ¡ÈLa Résidence¡É / High Jewellery Salon¡ÊÆüËÜ½éÆ³Æþ¡Ë
ºÇ¾å³¬¤ÏÆüËÜ½éÆ³Æþ¤Î¡Ö¥á¥¾¥ó¤¬¤ªµÒÍÍ¤ò»äÅ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Æ¤Ê¤¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¡×¡È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡É¡£ÏÂ»±¤ò»×¤ï¤»¤ëÅ·°æ¡¢¥À¡¼¥¯¥¦¥Ã¥É¤ÈÇò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²º¤ä¤«¤Ê¿§Ä´¡¢ÎÐ¤òË¾¤à¡Ö¥°¥é¥ó ¥µ¥í¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤ò¤Û¤É¤¯´²¤®¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ¹Ñ¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¥¢¥È¥ê¥¨ ¥Ç¥ë ¥Ü¥«¤Ï¡¢ºù±Û¤·¤ËÉÙ»Î»³¤ÈÅìµþ¤ò¸«ÅÏ¤¹¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¤òÉÁ¤¡¢ÅÚÃÏ¤Î¾ÝÄ§À¤ò»íÅª¤Ë·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡ÖPanthere and Fauna¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¼ýÂ¢ºîÉÊ¤«¤é¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿11ÅÀ¤ò9·î19Æü¤«¤é10·î19Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤â¡£¶äºÂ¤ÎÅÔ»ÔÊ¸Ì®¤Ë¶Á¤¹ç¤¦·úÃÛ°Õ¾¢¡¢¹ñÆâ³°ºî²È¤Î¥¢¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ»äÅ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Æ¤Ê¤¹¡È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡É¡£Çã¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤È¤É¤Þ¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Î¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¿·¤·¤¤´ú´ÏÂÎ¸³¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
½»½ê: ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4ÃúÌÜ2-11
±Ä¶È»þ´Ö: 11:00-19:00
ÄêµÙÆü¡§ ÉÔÄêµÙ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼ ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼
0120-1847-00
#CartierGinza4 #CartierTokyo #¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë
Tomoyuki Kusunose © Cartier
¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Ï¥¯¥é¥¤¥ó ¥À¥¤¥µ¥à ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä¡ÊKDa¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¶äºÂ¤ÎÄ¾ÀþÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ÈÂÐÈæ¤ò¤Ê¤¹³ê¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤Ë¡¢µÈ¾ÍÊ¸ÍÍ¡ÖÀÄ³¤ÇÈ¡×¤Î´ö²¿³Ø¤ò½Å¤Í¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥â¥ï¥Ê¡¼Î¨¤¤¤ë¥â¥ï¥Ê¡¼ ¥Ù¥¿¥¤¥æ¤¬¼ê³Ý¤±¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÄ´ÏÂ¡£³ÆÁÇºà¤ÎÁªÄê¤ä¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ËºÇ¿·¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
1³¬ Jewellery & Watches / Accessories & Gift / Fragrances / Care Service
Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢ËÙÌÚ¥¨¥ê»Ò»á¤Ë¤è¤ë4ÁØ¹÷¤¤ÎÏÂ»æ¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤¬¡È¿¹¤òÊâ¤¯¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¡É¤òÉÁ¤¡¢ÀÞ¤ê»æÃåÁÛ¤ÎÅ·°æ¤ÈÅ·Á³ÌÚ¤¬½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ò¼õ¤±¤È¤á¤Þ¤¹¡£¾²¤Ë¤Ï¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æÍ³Íè¤Î¥Ñ¡¼¥±¥Ã¥ÈÌÏÍÍ¡£³¬ÃÊÏÆ¤Ë¤ÏÍö¤Î²Ö¤Ó¤é¤ËÃåÁÛ¤·¤¿¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯ ¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¥Ð¡¼¡×¤òÈ÷¤¨¡¢¥±¥¢ÂÎ¸³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ÂÚºß²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
2³¬ Diamonds & Bridal / Accessories & Gift
¶õ¤òÉñ¤¦Âü¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÊÀþ¤¬Ï¢¤Ê¤ëÀÞ¤ê»æ¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÅ·°æ¤¬ÆÃÄ§¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¿¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤Î¥µ¥í¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥í¥ó¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Í¡×¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦É§ºäÎÉ»á¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢1907Ç¯¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥â¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤«¤é¤Î·ÏÉè¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Áõ¾þ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¶äºÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËºÎÍÑ¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
3³¬ Jewellery & Watches / Fragrances / Care Service
¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡×¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¶ÊÀþÅ·°æ¤Î²¼¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡õ¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤ä¥µ¥í¥ó¡Ö¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¡×¡¢¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹ÂÔ¹ç¶õ´Ö¡Ö¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
4³¬ ¡ÈLa Résidence¡É / High Jewellery Salon¡ÊÆüËÜ½éÆ³Æþ¡Ë
ºÇ¾å³¬¤ÏÆüËÜ½éÆ³Æþ¤Î¡Ö¥á¥¾¥ó¤¬¤ªµÒÍÍ¤ò»äÅ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Æ¤Ê¤¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¡×¡È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡É¡£ÏÂ»±¤ò»×¤ï¤»¤ëÅ·°æ¡¢¥À¡¼¥¯¥¦¥Ã¥É¤ÈÇò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²º¤ä¤«¤Ê¿§Ä´¡¢ÎÐ¤òË¾¤à¡Ö¥°¥é¥ó ¥µ¥í¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤ò¤Û¤É¤¯´²¤®¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ¹Ñ¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¥¢¥È¥ê¥¨ ¥Ç¥ë ¥Ü¥«¤Ï¡¢ºù±Û¤·¤ËÉÙ»Î»³¤ÈÅìµþ¤ò¸«ÅÏ¤¹¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¤òÉÁ¤¡¢ÅÚÃÏ¤Î¾ÝÄ§À¤ò»íÅª¤Ë·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Tomoyuki Kusunose © Cartier
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡ÖPanthere and Fauna¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¼ýÂ¢ºîÉÊ¤«¤é¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿11ÅÀ¤ò9·î19Æü¤«¤é10·î19Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤â¡£¶äºÂ¤ÎÅÔ»ÔÊ¸Ì®¤Ë¶Á¤¹ç¤¦·úÃÛ°Õ¾¢¡¢¹ñÆâ³°ºî²È¤Î¥¢¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ»äÅ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Æ¤Ê¤¹¡È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡É¡£Çã¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤È¤É¤Þ¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Î¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¿·¤·¤¤´ú´ÏÂÎ¸³¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
½»½ê: ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4ÃúÌÜ2-11
±Ä¶È»þ´Ö: 11:00-19:00
ÄêµÙÆü¡§ ÉÔÄêµÙ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼ ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼
0120-1847-00
#CartierGinza4 #CartierTokyo #¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë