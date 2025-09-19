µÜËÜ¿µÌé¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Ö¥×¥íÌîµå¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤ÇNo. 1¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡ßµÜËÜ¿µÌé
¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºOB¤ÎµÜËÜ¿µÌé¤µ¤ó¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Þ¤Ç¤òÁª½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤´¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÌÚ¡Ë¡¡µÜËÜ¤µ¤ó¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜËÜ¿µÌé¡Ê°Ê²¼¡¢µÜËÜ¡Ë¼«Ê¬¤¬Ãæ¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÀèÈ¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÆÆ£ÏÂÌ¦¡£¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÈ¯¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Îµå¤òÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤È¤«¡¢´ä·¨µ×»Ö¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡¢¿ùÆâ½ÓºÈ¡¢ÏÂÅÄµ£¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀÆÆ£¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£Á´Éô¤¬¾¡Ééµå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¡Ê¤½¤ó¤ÊÀÆÆ£¤«¤é¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¿ÀµÜ¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¡£ ¤Þ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ëý¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡¡ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò1¡¢2¤°¤é¤¤¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜËÜ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Ù¡¼¥¹¤ò¡Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¡ÖÀÆÆ£¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¤¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢Ãæ·Ñ¤®¤ÈÍÞ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
µÜËÜ¡¡Ãæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤Ç¤¤¤¦¤ÈµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´äÀ¥¿Îµª¤¬ÍÞ¤¨¤ÇÃæ·Ñ¤®¤ËÆ£Àîµå»ù¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡³Î¤«¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜËÜ¡¡µå»ù¤ÏºÇ½é¡¢ÀèÈ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÂÇ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¹â¤á¤ò¿¶¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¿¶¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÍè¤¿»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤°¤Ã¤È¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡¡ÍÞ¤¨¤Î´äÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡©
µÜËÜ¡¡Èà¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È150¥¥í¤°¤é¤¤¤òÅê¤²¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤¢¤ë»þ¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¥í¤ò½Ð¤¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¥Ð¥Ã¥È¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤éÀÜÅÀ¤¢¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â1000»î¹çÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Å¨¥Á¡¼¥à¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£½Ð¤Æ¤¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¿ôÇ¯¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÚÍÞ¤¨Åê¼ê¤Ï½ÐÎÏ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Û
ÂçÌÚ¡¡ÍÞ¤¨¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÁ´ÂÇ¼Ô¤òËÜµ¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤³¤ì¤ÏÅÀº¹¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££³ÅÀº¹¤Ê¤é¡¢ËÍ¤¬1¥¢¥¦¥È¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯È´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¡Ö²¶¤¬£²¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤ëÁ°¤Ë£³ÅÀ¤È¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÍÞ¤¨¤Î¿Í¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡££±ÅÀº¹¤À¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤¹¤ÈÌÌÅÝ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÁ´ÎÏ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢µð¿Í¤Ë¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ê¤ó¤«¤â¡©
µÜËÜ¡¡´°Á´¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¤À¤«¤é¡¢ÃæÆü¤Î¾¾»³¿¸Ìé¤Ê¤ó¤«¤Ï¤Þ¤À°ìÀ¸·üÌ¿Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃæ¤ÇµÙ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1Ç¯´Ö¡Ê·ë²Ì¤ò¡Ë½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
ÂçÌÚ¡¡£±Ç¯ÄÌ¤·¤ÆÀä¹¥Ä´¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤¸¤ã¤¢Â³¤¤¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÜËÜ¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤â¤¦¸ÅÅÄÆØÌé¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ã«ÈË¸µ¿®¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇ¤Ä¤âÁ´Éô´Þ¤á¤ë¤È¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ ¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¡¢¾ï¼±¤ò¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤éÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤¬Å·¹ñ¤«¤éÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤ÇNo. 1¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Î»þ¤È¤«¤Ç¤â¡¢ËÍ¤é¤¬¼þ¤ê¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¸«¤¿¤ê¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Àè¤Ë¤â¤¦µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤É¤¦¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÜËÜ¡¡¥µ¥¤¥óÅð¤ß¤Ã¤Æ¶Ø»ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ¿¤¦¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Àè¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬´·¤ì¤Æ¤¤Æ¥µ¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬2ÎÝ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤È¤¤È¤«¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ ¡Ö¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ê¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡ËÆþ¤ì¤ë¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ Îã¤¨¤Ð¡¢º¸¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥«¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¶õ¿¶¤ê¤·¤¿»þ¤ËÆþ¤ì¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¤¬Åö»þ¤ÏÉª¤ò¿¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ÖÆþ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤ÆÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¡¢ ¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡£
µÜËÜ¡¡¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤ËºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© »î¹çÁ°¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤½¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤Ç³°¤¹¤È¡¢¤¤¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ã¤Æ¡Ö³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¯¤ë¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤È¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡£¤â¤¦¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î»þ¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬µÜËÜ¤µ¤ó¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Î¥µ¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¥µ¥¤¥ó¤¹¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤âÅöÁ³¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤ª¸ß¤¤¡ÊËÍ¤È¸ÅÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤¬¡Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·Ú¤¤ËÍ¤Î¼«Ëý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶á¤¯¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¤¹¤´¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÂçÌÚ¡¡¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°É¾È½¤òÊ¤¤¹ÂçÊá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Îý½¬ÎÌ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¤Î»þ¤Ë»ØÌ¾Ï³¤ì¤È¤¤¤¦·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÁ´ÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤ºÁ´ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢Îý½¬²ñ¤Î»þ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ï¼ÂÎÏ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ ¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¼ÂÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¸µµ¤¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÅöÁ³¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¤Î»þ¤Ï¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ò²¿ºý¤«ÆÉ¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÍ¤Ï£±ºý¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡¡ÌîÂ¼¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ËµÜËÜ¤µ¤ó¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡£
µÜËÜ¡¡Æþ¤ëÁ°¤Ç¤¹¤è¡£Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ê¤È¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¶µ¤ï¤êÄ¾¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖÅÜ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
µÜËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ÏÃ¯¡©¡Û
ÂçÌÚ¡¡¤¸¤ã¤¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÜËÜ¡¡¾¾Ãæ¿®É§¤Ç¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡¢ »°´§²¦¡£
µÜËÜ¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Î»þ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸òÎ®Àï¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¡ÊÉ¨¸µ¡Ë¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉ¨¸µ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÅê¤²¤ë¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤¬ÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ë´Ø¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£DH¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼éÈ÷¤Ï¤Ò¤É¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÌÚ¡¡¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂÇ·â¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È¡£
µÜËÜ¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ë¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡¡ÊÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¡Ë²¦Äç¼£¤µ¤ó´ÆÆÄ»þÂå¤Î4ÈÖ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
µÜËÜ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤ÁÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¨¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¾Ãæ¤ÎÁ´À¹´ü¤È¾¾°æ½¨´î¤ÎÁ´À¹´ü¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«Çº¤à¤°¤é¤¤¡£
ÂçÌÚ¡¡¥»¥«¥ó¥É¤ÏÃ¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡¥»¥«¥ó¥É¤Ï·ë¹½Çº¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È°æ¸ý»ñ¿Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÁ°¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
ÂçÌÚ¡¡ÃËÁ°¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤â¤È¤â¤È¥·¥ç¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥»¥«¥ó¥É¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Â¤âÂ®¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È°æ¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
ÂçÌÚ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡ÆÃÊÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÌÚ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈô¤Ð¤¹ÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îý½¬¤¸¤ã¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µÜËÜ¡¡º£¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦¤½¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÀÎ¤ÏÂ®¤¤µå¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÅ·À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ïºî¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÅö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
µÜËÜ¿µÌé¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¡¿1970Ç¯11·î5Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£1992Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢2008Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢2012Ç¯¤Ë2000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£2013Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£