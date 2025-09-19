¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û»³ËÜÃÒÂç¤¬¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤¿À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤òÁí³ç ¡ÖÆüËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È...¡×
¡¡£¹·î17Æü¡¢¥Þ¥Ë¥é¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ¸å¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î»³ËÜÃÒÂç¤ÏÅØ¤á¤ÆÍÛµ¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îµ´²ó¤·¤Ï¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤½¤ì¤òµ´¤¬ÄÉ¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤¬¡¢Âç¤Ï¤·¤ã¤®¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏºÐ¤â°ìÈÖ¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³ËÜ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¸µµ¤¤¬Ë³¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë³èÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¤½¤ÎÁ°¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï"¥Á¡¼¥à¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë"¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼þ¤ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÊÂ¸ºß´¶¤ò¡Ë¸«¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ......·ë²Ì¤ÏÌÜÉ¸¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë......¡×
¡¡»³ËÜ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÏ¯¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼é¸î¿À¤Î¤´Íø±×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ç¼éÈ÷¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤Î¥Ç¥£¥°¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥·¡¼¥Ö¡Ë¤Ï¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤òÀï¤Ã¤¿»³ËÜÃÒÂç photo by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡»³ËÜ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¡¢¼éÈ÷ÀìÌçÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÇ®Îõ¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢°ìÊâ¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í´Ø·¸¼Ô¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ²»³Ú¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤â¼èºà¤È¤â»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¿Íµ¤¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î¥¥ã¥é¤Ë½à¡Ê¤Ê¤¾¤é¡Ë¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¡Ö¶Ê¤òÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ......¤¿¤Ö¤ó¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ä¡ØNARUTO¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»³ËÜ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ²÷³è¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤ÏËèÇ¯¡Ê»î¹ç¤Ç¡ËÍè¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ÎÇ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¾¡ÇÔ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À¼±ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤ÎÂç²ñ¤âÆüËÜ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿À¼±ç¤Ç¤¢¤È²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ä¶¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ú¡ÖÂ¾¹ñ¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Û
¡¡À¤³¦¤Ç¼ÂÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ù¥í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Ë¤Ï×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤¿¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³£²¡¢£³Ç¯¤Ï¡¢ÂåÉ½¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£VNL¡Ê¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¥á¥À¥ë¤òÏ¢Â³¤Ç³Í¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¤¬³ÎÎ©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë......¡×
¡¡»³ËÜ¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤ÎºÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥Ù¥í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â2019Ç¯¤ËÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥í¥¹¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î£±Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤â¾¡¤Ã¤ÆÉ½¾´Âæ¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¯¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£º£¤Ï¡Ø¤³¤ÎÂÎ¸³¤âµ®½Å¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë......¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤Ï¥µ¡¼¥Ö¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¡¢¥È¥¹¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Î"²óÏ©¤ÎÀº¹ª¤µ"¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£µÕÀâ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤É¤³¤ÇÏÄ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤âÎôÀª¤È¤Ê¤ë¡£¹â¤µ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÀºÌ©¤Ê²óÏ©¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ÐÎÏ¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¡½¡½º£Âç²ñ¡¢¥ê¥Ù¥í¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Æñ¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬......¡£
¡¡¤½¤¦¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤ÏÌÀ¤ë¤¤À¼¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¹ñ¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏÁ´ÂÎ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤Î¶¯¤µ¤ò¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¡¼¥Ö¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤¬ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¤Î¿®¾ò¤À¡£
¡Ö¥ê¥Ó¥¢¤ÏÎÏ¤¬Íî¤Á¤ëÁê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤¹¤³¤È¤Ç³Ú¤ÊÅ¸³«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¤ÈÁê¼ê¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Ï¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ö¤ÇÍ¥°Ì¤ËÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡»³ËÜ¤ÏÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤¬À¸Ì¿Àþ¤À¡£
¡Ö¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â´°À®ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤âÉé¤±¤Æ¡ÊÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤ËÇÔÀï¡Ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÏVNL¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈÆÃ¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤é¤¬À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡»³ËÜ¤ÏÂç²ñ¤ò¤½¤¦Áí³ç¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï£±½µ´Ö¤Û¤ÉµÙ¤ó¤Ç¡¢SV¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥ì¡¼ÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤À¡£
¡Ö¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÇÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¡Ë¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤ÏÆ±¤¤ºÐ¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ä¹¿È¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È½Ð¤»¤Æ¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤âÆÏ¤¯¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡»³ËÜ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¡¢¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤¿¡£¿Í¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ëÎØ³Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥Ù¥í¤Î¾ÓÁü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£