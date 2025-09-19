²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬£¶Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¼é¤ë¡¡¶ì¼ê¡¢²¦Ë²¤òÌäÂê¤Ë¤»¤º
¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤ò²¼¼êÅê¤²¡¢£¶Ï¢¾¡¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡¢²áµî£³¾¡£µÇÔ¡Ê£±ÉÔÀïÇÔ¡Ë¤È¶ì¼ê¤ÎÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é°µÅÝ¡¢¤â¤íº¹¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º¸¤«¤éÅê¤²¤¿¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¡¢¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¡¢£´ÆüÌÜ¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦°¤±ê¡Êï¤»³¡Ë¡¢Á°Æü¤ÏÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤È¡¢ÁêÀ¤Î°¤¤Áê¼ê¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¾¡¤Á¡¢²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤¿½øÈ×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÆü°ìÈÖ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¾º¿Ê£´¾ì½êÌÜ¤Ç¤Î²£¹Ë½é»òÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢ÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£