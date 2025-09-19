¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀÐÀîÍ´´õ¤Î»Ñ¤¬³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë... À¤³¦¥Ð¥ì¡¼³«ºÅÃÏ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¸«¤¿¤â¤Î
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ð¥ì¡¼¿Íµ¤¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Æ»Ï©±è¤¤¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëÀÐÀîÍ´´õ¤Î¹¹ð´ÇÈÄ¤¬¡¢¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë´Ö³Ö¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿É®¼Ô¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
¥«¥Ê¥À¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀîÍ´´õphoto by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡ÆüËÜ¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Î¹µÒµ¡¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Ë¥Î¥¤¡¦¥¢¥¥Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¡£Æþ¹ñ¿³ºº¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÏ©¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÎÀÐÀî¤¬Æ²¡¹¤ÎÁª½Ð¡£³Æ¹ñ¤Î¤Ò¤È°®¤ê¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÈÆ²¡¹¤ÈµïÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥Í¥¿¥³¥í¥·¥¢¥à¤Î¤¢¤ë¥±¥½¥ó»Ô¤Ø¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë½Ð¸ý¤Ç¥¢¥×¥ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖGrab¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ÇÇÛ¼Ö¡£Ãó¼Ö¾ì¤ÇÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï²¿ÅÙÌÜ¡©¡×
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬µ¤°Â¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Î¼èºà¤À¤è¡¢¤Û¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤âÀÐÀîÁª¼ê¤Î´ÇÈÄ¤â¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Æ»Ï©¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼Ö¤¬Â¿¤¯¡¢´í¸±¤Ê³ä¤ê¹þ¤ß¤ÎÏ¢Â³¡£³°¤Ï¤Ë¤ï¤«¤Ë¹õ¤¤±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¡¢Âç±«¤ò¹ß¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥³¡¼¥ë¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ëÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¯»×¤¨¤ë¡£³°¤Ï±«µ¨¤Ç¾ø¤·½ë¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤âÆüËÜ¤Î£¹·î¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤Ç¡¢À¤³¦¤Îµ¤¸õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡½ÂÂÚ¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¤Ï°Õ³°¤Ë¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£½êÍ×£±»þ´Ö¼å¤Ï¤«¤Ê¤êÁá¤¤¤é¤·¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï£±»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤«¤«¤ëµ÷Î¥¤À¤È¤¤¤¦¡£ÎÁ¶â¤ÏÌó500¥Ú¥½¡ÊÌó1300±ß¡Ë¤Û¤É¤Ç°Â¤¹¤®¤ë¤¬¡¢¤¢¤È¤Ç¤¤¤¯¤éÀÁµá¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼èºà¥Ñ¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î¼èºà¥Ñ¥¹¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¶¥µ»¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤ëID¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä®Ãæ¤Ç¤â¼ó¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¼£°Â¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿ÌðÀè¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Ï°ìÍÍ¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¾Ú¤ÎÇÛÉÛ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾®ÊÁ¤Ê¼ã¤¤½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤¤¤ë¡©¡×¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¥Û¥«¥Û¥«¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¡¢µî¤êºÝ¤Ë¡Ö¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¸ÞÎØ²¦¼Ô¥Õ¥é¥ó¥¹¤âÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¡Û
£¹·î14Æü
¡¡Á°Æü¤Î½éÀï¤ÇÆüËÜ¤Ï¥È¥ë¥³¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¡¼¥àÆ±Á³¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÇÈÍð¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬......¡£
¡¡¥È¥ë¥³¤Ï´°Á´Å¨ÃÏ¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë´¥º¥°ìÚ³¡£¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÊÑ²½¤ò¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ö¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥È¥ë¥³¹ñ´ú¤ò»ý¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¸á¸å¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¡¢¥«¥äFC¤òÎ¨¤¤¤ëÀ±½ÐÍª´ÆÆÄ¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£À±½Ð´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç15Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤¬À¤³¦¤Î°ì³Ñ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎÁÍýÅ¹¤Ç²ñ¿©¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ó¡¼¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ß¥²¥ë¡×¤òÃíÊ¸¤·¡¢¥·¥·¥°¡¢¥¢¥É¥Ü¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡£°ìÈÖÀè¤ËÍè¤¿¥·¥·¥°¤ÏÆÚÆùÎÁÍý¤Ç¡¢Æ¬³¸¹ü¤òºÕ¤¤¤Æ½Ð¤¿Æù¡¢¼ª¤äÆâÂ¡¤Î°ìÉô¤òº®¤¼¡¢Å´ÈÄ¤Ç¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥É¥Ü¤ÏÆÚÆù¤ò¾ßÌý¡¢¤ª¿Ý¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤ò¼Ñ¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼ã¼Ô¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¡¢³èµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¹ñÌ±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï24ºÐ¡£¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¡¢¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤¤¤¬¤¤¤·¤¯Æ¯¤¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î»Ô¾ì¤Î¾ÍèÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
£¹·î16Æü
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¡¢Áá¤¯¤âÂç²ñÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼ºË¾¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¼èºà¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃ¦ÎÏ´¶¤¬È¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¢¹ñÊØ¤ÎÊÑ¹¹¤ä½É¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÂç²ñ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤¬ÄÀ¤ó¤À²ñ¾ì¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÂÐÅªÍÍø¤À¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Ç¥¤¥¢¥ë¥Ð¥ó¡¦¥Ì¥¬¥Ú¥È¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬µ¯¤¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É±þ±çÃÄ¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÎËöêã¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÄã²»¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤³Ý¤±À¼¤Ç¡¢°ìÀÆ¤Ë¼êÇï»Ò¤òÌÄ¤é¤¹¡£À¼±ç¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¿ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹â¤µ¤ÇÀ©¶õ¸¢¤òÃ¥¤¤¡¢²¦¼Ô¤ò²¡¤·¤¤Ã¤¿¡£¥Ì¥¬¥Ú¥È¤¬¥±¥¬¤Ç»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÍ¥Àª¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤¬ÆüËÜ¤ò·âÇË¤·¤¿»î¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÇÈÍð¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÎÇÔÂà¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°Â°×¤ÊÈãÈ½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡µ¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¸¡¾Ú¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Áê¼ê¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÆüËÜ¤ò¸¦µæ¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÏ¢ÇÔ¤·¤¿¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¤í¤¦¡£¡Ö£±Ç¯ÌÜ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂêÌÜ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËºîÍÑ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¤Ç¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¤¤¤Ã¤¿郄¶¶Íõ¤¬¥«¥Ê¥ÀÀï°Ê¹ß¡¢¿á¤Ã¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¡¢ÄãÄ´¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
£¹·î18Æü
¡¡Á°Ìë¤Ï¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤¹¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤¬µ¡Ç½¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ï¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Éé¤±¤Æµ¢¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢±¦¼ê¤ËÀÐÀî¤Î´ÇÈÄ¤¬¸«¤¨¤¿¡£½ÂÂÚ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢Âç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¤«¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÀÐÀî¤Î»Ñ¤¬Æ»Ï©±è¤¤¤Ë¸½¤ï¤ì¡¢¸«Á÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡28Æü¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ï·è¾¡¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
