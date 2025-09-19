µð¿Í¡¦¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¡¡°ÛÎã¡ª»Ïµå¼°Á°¤Ë»°ÎÝ¡¦²¬ËÜ¤È¡È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡É¤ÇÂç´¿À¼¡Ö¥¦¥ª¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê67¡á¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¡Ë¤¬»î¹çÁ°¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤ÏÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÇØÈÖ¡Ö83¡×¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤µ¤¹¤¬¤Î±é½Ð¡£µå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²¬ËÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÀèÈ¯Åê¼ê¤Î»³ºê¤ËÅê¤²ÊÖ¤·¾Ð´é¡£ºÆ¤Ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸¶»á¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤ê¤«¤Ö¤ë¤È¡¢¸«»ö¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¡£ºÆ¤ÓÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¼ê¤òµó¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ù¥ó¥Á¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤È¤Î¡È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥ª¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²¿¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç1µå¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óDAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð·Ð¸³¤Î¤¢¤ëµð¿ÍÁª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÀèÃå2Ëü¿Í¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆÃÀ½±þ±ç¤¦¤Á¤ï¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸¶»á¤Ï09Ç¯¤ÎÂè2²óWBC¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ï¡Ö²¦Äç¼£DAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯5·î28Æü¤Î¸òÎ®Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤â¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸«»ö¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£