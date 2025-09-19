¡È¥Î¥ó¥¢¥ë°ûÎÁ¡É¶¥Áè·ã²½¡¡¤¢¤¨¤Æ¡Ö°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¿ÍÁý²Ã¡¡³Æ¼Ò¹©É×¤³¤é¤·¿·¾¦ÉÊÅêÆþ¡¡¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë»Ô¾ì16Ç¯´Ö¤Ç7ÇÜ¤Ë
·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¿Í¤âÁý¤¨¤ëÃæ¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡×¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤ÎÌ£¤òÃé¼Â¤Ê¤â¤Î¤«¤éÀìÍÑ¤ÎÃº»À¿å¤Þ¤Ç³Æ¼Ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¯ÅÔÆâ¤Î¥Ð¡¼¡£¤ª¼ò¤ò¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¤Î¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¤Î¥¸¥ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö0¡ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ª¼ò°û¤á¤Ê¤¤¡×
¥Ó¡¼¥ë¤â¥ï¥¤¥ó¤â¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç°·¤¦¡È¤ª¼ò¡É¤Î7³ä¤¬¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ê¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÆü¤â¥¯¥ê¥¢¤Ê»×¹Í¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤ë¡×
CafeMARUKU¡¡ºù°æÎëÌÐ¤µ¤ó
¡Ö¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤ÊÆÝÊ¼±Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿ì¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤È¤«¡¢¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤ë¡×
¡È¤¢¤¨¤Æ¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¡ÉÁªÂò¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë°ûÎÁ¤Î»Ô¾ì¤Ï2009Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤ª¤è¤½7ÇÜ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥§¥¢Áè¤¤¤¬¤¤¤Þ¡¢·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡¡ÌÚÂ¼Àµ°ì¤µ¤ó
¡Ö¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Î¸¶ÅÀ¡¢¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ëÀ½Ë¡¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¡×
¥¥ê¥ó¤¬¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤·¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ë¡£³«È¯¤Ë¤Ï4Ç¯¤ò¤«¤±¡¢¾úÂ¤¤·¤¿¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÈ´¤¤¤Æºî¤ë¡ÖÃ¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀ½Ë¡¡×¤òºÎÍÑ¡£
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡¡ÌÚÂ¼Àµ°ì¤µ¤ó
¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À»þ¤Î´ò¤·¤µ¡¢¤³¤ì¤ò¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶á¤Å¤¡¢ËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¡¿å¸ý°Ë¶êËá¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤âÍè½µ¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥Î¥ó¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ë¤òÅêÆþ¡£¾øÎ±¤·¤¿¸¶¼ò¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ó¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê°û¤ß¤´¤¿¤¨¤òºÆ¸½¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¡Ê¡ËÜ¶©»Ö¥Î¥ó¥¢¥ëÉôÄ¹
¡Ö²æËý¤Î¤È¤¤ÎÁªÂò»è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁªÂò»è¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¡×¶¯²½¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤¬ÅêÆþ¤·¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡£¡ÖÌëÀìÍÑÃº»À¿å¡×¤È¤·¤Æº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÉáÃÊ¡¢¤ª¼ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¼ûÍ×¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¤Ç¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä
¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¡×
¤ª¼ò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°û¤ó¤Àµ¤Ê¬¡¦Ê·°Ïµ¤¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¥Î¥ó¥¢¥ë»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£