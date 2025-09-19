¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤ò¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤ª²Ø»Ò¡×¤ÈÆàÎÉ»ÔµÄ¤¬Åê¹Æ¡ÖÆàÎÉ»Ô¤Ë¤ª²Ø»Ò¤¬8000¿Í¤¤¤¿¡×¤È¤â
¡¡ÆàÎÉ»ÔµÄ¡¦³ÁËÜ¸µµ¤»á¤¬16Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±»ÔµÄ¡¦¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ø¤º¤Þ»á¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛÆàÎÉ»ÔÄ¹¤Ø¤Î×ø³åµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£18Æü¤ËµÄÄ¹¤ÈÉûµÄÄ¹¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ìÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¤éÆàÎÉ»Ô¤Î³§ÍÍ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄÄ¼Õ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÚ²¼ºÂ¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¼¤µ¤¤¡£Ã¯¤è¤ê¤âÆàÎÉ¤«¤éÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÁËÜ»á¤Ï¡Ö¤Ø¤º¤ÞµÄ°÷¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤é²¶¤¬Á´ÎÏ¤ÇÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡£Èß¤¦¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏµÄ²ñ¤ÎÃÑ¤ä¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¸Ø¤ê¤ÏÆàÎÉ»ÔµÄ¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÀ¯¼£Åª¤ËÅ¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê½üÌ¾¤Ê¤ÉÃ¯¤âµá¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤Ø¤º¤Þ»á¤Î½üÌ¾¤ÏÂÅÅö¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢³ÁËÜ»á¤Ï¡Ö¤Ø¤º¤ÞµÄ°÷¤¬ÆàÎÉ¸ø±à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈËÍ¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Èà¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤ª²Ø»Ò¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤ËÆàÎÉ»Ô¤Ë¤ª²Ø»Ò¤¬8000¿Í¤¤¤¿¤ó¤ä¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£µÄ°÷¤Î¿ÈÊ¬¤ÏÁê±þ¤ÎÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤êÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤éÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÇÔËÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤ª²Ø»Ò¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤È¡¢³ÁËÜ»á¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Á´Á³ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª²Ø»Ò¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¤¤å¤¦¤ê¤Ç¤â¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤â²ÆÌîºÚ¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¡¿·¶Ì¤Í¤®¤È¤«½ÕÌîºÚ¤ÏÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£