¡¡ºòÇ¯£¸·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯£±£°·î¤Ë£Ð£Ô£Ó£Ä¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÅÏî´½í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¥±¡¼¥ºî¤ê¤ÏÆÀ°Õ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥±¡¼¥ºî¤ê¤ÏÆÀ°Õ¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾®Çþ¡¦ÆýÀ½ÉÊÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÏÊÆÊ´¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÏÆ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÂåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Í¡¼¡ª¡×¤È¾®ÇþÊ´¤Ç¤Ê¤¯ÊÆÊ´¤ò»È¤¤¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤Ê¤¯Æ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐ±þ¤Î¥±¡¼¥¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥àÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡£¡£¡×¤È¡Ö¡ô¤Ê¤®¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ê¡ô¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½©¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£