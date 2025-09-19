¡Ö¹ñÊõ¡×ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤éÇÚ½Ð¡ÖPFF¥¢¥ï¡¼¥É¡×ÌçÏÆÇþ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡ÖºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ´Ö¤¬¹¬Ê¡¤¹¤®¡×
½÷Í¥¤ÎÌçÏÆÇþ¡Ê33¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÂè47²ó¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖPFF¥¢¥ï¡¼¥É¡¡2025¡×É½¾´¼°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÖPFF¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ï¼«¼ç±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡£º£Ç¯¤Ï»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤795ËÜ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆþÁªºîÉÊ¤Ï22ËÜ¤Ç´ÆÆÄ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï23¡¦8ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
ÌçÏÆ¤Ï¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥í¡¼16¹æÅï¡×¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿°æ¾åÍ¥°á¤µ¤ó¤Ë¾Þ¤òÂ£Äè¡£ÌçÏÆ¤â¿³ºº¤Ë»²²Ã¤·¡¢3»þ´ÖÄ¶¤òÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼¡²óºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ãÎå¤·¡¢¼õ¾Þ¼ÔÁ´°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¬Ê¡¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë±Ç²èºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¿³ºº°÷¤ÏÌçÏÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºî²È¤Î»³Æâ¥Þ¥ê¥³»á¡Ê44¡Ë¤ä¡Ö¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»³Ãæàö»Ò»á¡Ê28¡Ë¤é¤¬Ì³¤á¤¿¡£
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï´äÁÒÎ¶°ì¤µ¤ó¤Î¡ÖBRAND NEW LOVE¡×¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÃæÎ¤¤Õ¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¶õ²ó¤ê¤¹¤ëÄ¾Èþ¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤ÏÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤ÎÅÐÎµÌç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤ä¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îº´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤é180Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£