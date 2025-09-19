¡ÖÄ´»Ò¤¤¤¤»þ¤Ï3¿ÍÁ°Íê¤à¡×¤È¤¤¤¦µÒ¤â¡Ä8´Ó¤Ç500±ß¤Î¼÷»Ê¥é¥ó¥Á 25Ç¯Á°¤«¤é²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯Âç¾¤Î¿´°Õµ¤
¡¡´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Î¡È²ó¤é¤Ê¤¤¡É¼÷»ÊÅ¹¡ÖËüÎ¾¡×¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Îº£¤â20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë»Ï¤á¤¿¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¼÷»Ê¥é¥ó¥Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤É¤â¥Í¥¿¤â¥·¥ã¥ê¤âËÜ³ÊÅª¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£8´Ó¤Ç500±ß¡Ä¶Ã¤¤Î¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¼÷»Ê¥é¥ó¥Á
¡¡´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Î¼÷»ÊÅ¹¡ÖËüÎ¾(¤Þ¤ó¤ê¤ç¤¦)¡×¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÇÄ¹Ç¯ÏÓ¤òËá¤¤¤¿Âç¾¤¬°®¤ëÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Î¥¤¥¯¥é¤ä¥¨¥Ó¡¢½Ü¤Î¥Í¥¿¤Ê¤É8´Ó¤¬¾è¤Ã¤¿¡Ö¾å¼÷»Ê¡×¡Ê1500±ß¡Ë¤ä¡¢¤½¤ÎÆüÂç¾¤¬¸·Áª¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥Í¥¿¤¬´¬¤«¤ì¤¿¡Ö³¤Á¯´¬¡×¡Ê1000±ß¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤È6¼ïÎà¤Î¥Í¥¿¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤Ð¤é¤Á¤é¤·¡×¡Ê900±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬1000±ß°Ê²¼¤Î¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖËüÎ¾¡×¤ÎÏÃÂê¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¼÷»Ê8´Ó¤Ë¤ªµÛ¤¤Êª¤¬ÉÕ¤¤¤Æ500±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢´¬Êª¤¬4¸Ä¤È¡¢¶Ì»Ò¡¢¥µー¥â¥ó¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Á¡¢¥Þ¥°¥í¤Î°®¤ê4´Ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È²ó¤é¤Ê¤¤¼÷»ÊÅ¹¡É¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¡ÖÊª²Á¹â¤Îº£¡¢ÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤Í¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¤Ç¤â¾¯¤·Íê¤ó¤À¤é500±ß¥ªー¥Ðー¤Ê¤Î¤Ç¡×
Ãæ¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á2¿ÍÊ¬¡Ê·×1000±ß¡Ë¤òÃíÊ¸¤¹¤ëµÒ¤Î»Ñ¤â¡£
°ì¿Í¤Ç2¿ÍÊ¬¤Î¥é¥ó¥Á¤òÃíÊ¸¤·¤¿µÒ¡§
¡ÖÀäÂÐ2¿ÍÁ°Íê¤ß¤Þ¤¹¡£Ä´»Ò¤¤¤¤»þ¤Ï3¤ÄÍê¤ß¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¤â¿·Á¯¤Ç¥·¥ã¥ê¤Î°®¤ê¶ñ¹ç¤È¤«ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡×
¢£µû²Á¹âÆ¤Ç¤â¼é¤êÈ´¤¯¡È¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¡É¤Î°ÕÃÏ
¡¡µû²ðÎà¤Î²Á³Ê¤â¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ê¤¼¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Å¹¼ç¡§
¡ÖÀÎ¤«¤é¤Î¶â³Û¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¡×
ÀÎ¤«¤é¤Î¶â³Û¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢³«Å¹¤«¤é25Ç¯´Ö¤³¤Î²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä¡£
Å¹¼ç¡§
¡Ö¡ÊÍø±×¤Ï¡Ë¥È¥ó¥È¥ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ì¤Ð½½Ê¬¡×
Íø±×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤ªÅ¹¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÒÀÊ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
µÒ¡§
¡ÖÂç¾¡¢¥¤¥¯¥é¤È¥Ï¥Þ¥Á¤ò1´Ó¤º¤Ä¡×
¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¼÷»Ê¤òÄÉ²Ã¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¼ç¡§
¡Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¥×¥é¥¹²¿¤«¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡£½é¤á¤«¤é500±ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖµÒ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¥é¥ó¥Á¤Ë²Ã¤¨¤ÆÄÉ²ÃÃíÊ¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Âç¾¤Ï¡¢º£¸å¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î4ÆüÊüÁ÷
