¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡È±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡É¤ËÅÐ¾ì¡¡¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÇÌî³°¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡Ö¥«¥à¥µ¥à¥Ë¥À¡ª¡×
SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ18Æü¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Ìó5000ÀÊµ¬ÌÏ¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ë¤Æ¡¢Ìî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÄê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤µ¡Ä¡ª¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍ
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤ä¥í¥´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤È¤¤ª¤ê¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ìÆâ¤ò»¶ºö¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢±Ç²èº×¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£¼Ì¿¿²È¤Ç¤â¤¢¤ë±ü»³´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¡¢¾¾Â¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£±Ç²èº×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ìî³°¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¸á¸å0»þ30Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£Ôü»³Í³Ç·¤Ç¤¹¡£³ø»³¤Î³¹¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£ÉáÃÊ½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥à¥µ¥à¥Ë¥À¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊMC¡Ë¤«¤é¡¢¾¾Â¼¤Ë2023Ç¯¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤È¡¢ºòÆü¤Î±Ç²è¾å±Ç¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¡Ö2²óÌÜ¤Î³ø»³Ë¬Ìä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À2²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç¾å±Ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þÍè¤¿»þ¤è¤ê¡¢¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÁÌä¤äÈ¿±þ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò½À¤é¤«¤¯½ÀÆð¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò¹¬¤»¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï1990Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡¢SNS¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤¬1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÅÄ¼Ë¤ÎÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÇÀèÃ¼¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë90Ç¯Âå¤Ï¤¹¤´¤¯È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ä¡¢Åö»þµ²±¤¹¤é¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æº£¤µ¤éµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î»þÂå¤ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤Î»þÂå¤È¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÄñ¹³¤äÆñ¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾¾Â¼¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬3¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¡¢°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¿ÆÍ§¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¶õ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Èþ¤·¤¤¶õ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃ¯¤«¤ËÆ´¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¶»¤¬¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤ËÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤ä¥í¥´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤È¤¤ª¤ê¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ìÆâ¤ò»¶ºö¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢±Ç²èº×¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£¼Ì¿¿²È¤Ç¤â¤¢¤ë±ü»³´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¡¢¾¾Â¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£±Ç²èº×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ìî³°¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¸á¸å0»þ30Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£Ôü»³Í³Ç·¤Ç¤¹¡£³ø»³¤Î³¹¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£ÉáÃÊ½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥à¥µ¥à¥Ë¥À¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊMC¡Ë¤«¤é¡¢¾¾Â¼¤Ë2023Ç¯¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤È¡¢ºòÆü¤Î±Ç²è¾å±Ç¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¡Ö2²óÌÜ¤Î³ø»³Ë¬Ìä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À2²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç¾å±Ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þÍè¤¿»þ¤è¤ê¡¢¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÁÌä¤äÈ¿±þ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò½À¤é¤«¤¯½ÀÆð¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò¹¬¤»¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï1990Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡¢SNS¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤¬1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÅÄ¼Ë¤ÎÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÇÀèÃ¼¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë90Ç¯Âå¤Ï¤¹¤´¤¯È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ä¡¢Åö»þµ²±¤¹¤é¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æº£¤µ¤éµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î»þÂå¤ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤Î»þÂå¤È¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÄñ¹³¤äÆñ¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾¾Â¼¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬3¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¡¢°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¿ÆÍ§¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¶õ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Èþ¤·¤¤¶õ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃ¯¤«¤ËÆ´¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¶»¤¬¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤ËÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£