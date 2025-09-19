ÅÏî´½í¡¢¼êºî¤ê¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤òÈäÏª¡Ö¥±¡¼¥ºî¤ê¤ÏÆÀ°Õ¡× ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤âÇÛÎ¸¤Ç¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Í¡¼¡ª¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥±¡¼¥ºî¤ê¤ÏÆÀ°Õ¡×ÅÏî´½í¤¬ÈäÏª¤·¤¿¼êºî¤ê¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥
¡¡¡Ö¥±¡¼¥ºî¤ê¤ÏÆÀ°Õ¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾®Çþ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤ò»È¤ï¤º¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÏÊÆÊ´¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÏÆ¦Æý¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÂåÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Í¡¼¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹©É×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¥±¡¼¥¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£ÅÏî´¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥àÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡£¡£¡×¤È¥±¡¼¥ºî¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
