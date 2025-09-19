¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¤¬£²¾¡ÌÜÌÜ»Ø¤·¤Æ£²£°Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÇÀèÈ¯¡ÖÆ±µéÀ¸¤Î¾®±à¤¬Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¡£ÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤¬£²£°Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¡££±£¹Æü¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò£²»î¹ç²Ì¤¿¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹ÅçÀï¤Ïº£µ¨£³»î¹ç¤Ç£°¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£¹¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¤Î¾®±à¤¬¤¹¤´¤¤Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Á°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤«µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó£±£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£´²ó£³¼ºÅÀ¤Ç¡Ö£µ²ó¤È¤«°Õ¼±¤»¤º¤ËÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÀè¤ò¸«¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÀèÈ¯¤Ç²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿µ½Å¤ËÅê¤²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¹¶¤á¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£